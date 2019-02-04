Непригодная для еды говядина из Польши попала в Эстонии и на третье предприятие

Польское холодильное предприятие продало оптовому продавцу в Эстонии, фирме VKL Expert OÜ более 90 килограммов говядины, признанной непригодной для употребления в пищу. Об этом в понедельник BNS сообщила пресс-служба Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии, отметив, что польские коллеги информировали их об этой сделке.
Предприятие задержало партию бракованной говядины. Инспекторы Ветеринарно-пищевого департамента провели на эстонском предприятии проверку и убедились, что вся партия непригодного мяса находится на складе. Таким образом, забракованное мясо в потребительскую сеть не попало.
Как выяснила на прошлой неделе ветеринарная служба Польши, говядина неясного происхождения с мясоперерабатывающего предприятия распространялась не только в Польше, но и в Эстонии, Финляндии, Франции, Венгрии, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Литве.
Еврокомиссия указала изъять небезопасное мясо с рынка и уничтожить его.
В Эстонии мясо было изъято 30 января из оборота после полученного из Польши предупреждения, сообщил 31 января портал новостей вещания со ссылкой на Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии.
К этому моменту говядина была доставлена на эстонские мясоперерабатывающие предприятия AS Nõo Lihatööstus и KARIA OÜ. Департамент немедленно сообщил им о полученном предупреждении, обязав их изъять эту партию мяса из оборота.
По словам и.о. гендиректора департамента Олева Калда, мясо было отозвано в качестве превентивной меры, поскольку на бойне не была проведена его проверка. «После убоя скота на бойне не провели последующий контроль, поэтому такое мясо считается непригодным для употребления в пищу», - сказал он.
Предприятия Nõo Lihatööstus и KARIA OÜ выполнили предписание и говядина из этой партии на рынок в Эстонии не попала.