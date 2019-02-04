Непригодная для еды говядина из Польши попала в Эстонии и на третье предприятие

Предприятие задержало партию бракованной говядины. Инспекторы Ветеринарно-пищевого департамента провели на эстонском предприятии проверку и убедились, что вся партия непригодного мяса находится на складе. Таким образом, забракованное мясо в потребительскую сеть не попало.

Как выяснила на прошлой неделе ветеринарная служба Польши, говядина неясного происхождения с мясоперерабатывающего предприятия распространялась не только в Польше, но и в Эстонии, Финляндии, Франции, Венгрии, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Литве.

Еврокомиссия указала изъять небезопасное мясо с рынка и уничтожить его.

В Эстонии мясо было изъято 30 января из оборота после полученного из Польши предупреждения, сообщил 31 января портал новостей вещания со ссылкой на Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии.

К этому моменту говядина была доставлена на эстонские мясоперерабатывающие предприятия AS Nõo Lihatööstus и KARIA OÜ. Департамент немедленно сообщил им о полученном предупреждении, обязав их изъять эту партию мяса из оборота.

По словам и.о. гендиректора департамента Олева Калда, мясо было отозвано в качестве превентивной меры, поскольку на бойне не была проведена его проверка. «После убоя скота на бойне не провели последующий контроль, поэтому такое мясо считается непригодным для употребления в пищу», - сказал он.