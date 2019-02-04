Более 10 000 евро компенсации: оскандалившаяся Рандъярв покидает Рийгикогу в надежде получить новую должность

Рандъярв отмечает в своем заявлении, что хочет по собственному желанию покинуть пост члена Рийгикогу. Причина отставки – она будет баллотироваться на пост волостного старейшины Виймси.

Выгодная сделка

Postimees ранее писал, что если реформистке, члену Рийгикогу Лайне Рандъярв удастся еще до выборов покинуть Рийгикогу и стать вместо однопартийца Сийма Калласа волостным старейшиной Виймси, у нее появится возможность получить компенсацию в размере зарплаты за три месяца, то есть почти 10 500 евро.

Руководитель по коммуникации Рийгикогу Эпп-Маре Кукемельк подтвердила, что если Рандъярв подаст заявление об отставке, он получит компенсацию в размере трех месячных зарплат.