Более 10 000 евро компенсации: оскандалившаяся Рандъярв покидает Рийгикогу в надежде получить новую должность

Правление Рийгикогу решило, что в связи с отставкой члена Рийгикогу Лайне Рандъярв ее полномочия закончатся 5 февраля. В качестве компенсации Рандъярв выплатят почти 10 500 евро, сообщает Postimees.
Рандъярв отмечает в своем заявлении, что хочет по собственному желанию покинуть пост члена Рийгикогу. Причина отставки – она будет баллотироваться на пост волостного старейшины Виймси.
Выгодная сделка
Postimees ранее писал, что если реформистке, члену Рийгикогу Лайне Рандъярв удастся еще до выборов покинуть Рийгикогу и стать вместо однопартийца Сийма Калласа волостным старейшиной Виймси, у нее появится возможность получить компенсацию в размере зарплаты за три месяца, то есть почти 10 500 евро.
Руководитель по коммуникации Рийгикогу Эпп-Маре Кукемельк подтвердила, что если Рандъярв подаст заявление об отставке, он получит компенсацию в размере трех месячных зарплат.
12 февраля соберется волостное собрание Виймси, которое, очевидно, назначит на должность старейшины Рандъярв: предложение назначить на эту должность ее сделал Сийм Каллас.