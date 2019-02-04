Пн, 4.02.2019
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  • Более 10 000 евро компенсации: оскандалившаяся Рандъярв покидает Рийгикогу в надежде получить новую должность

Более 10 000 евро компенсации: оскандалившаяся Рандъярв покидает Рийгикогу в надежде получить новую должность

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Лайне Рандъярв.

ФОТО: Erik Prozes

Правление Рийгикогу решило, что в связи с отставкой члена Рийгикогу Лайне Рандъярв ее полномочия закончатся 5 февраля. В качестве компенсации Рандъярв выплатят почти 10 500 евро, сообщает Postimees.

Рандъярв отмечает в своем заявлении, что хочет по собственному желанию покинуть пост члена Рийгикогу. Причина отставки – она будет баллотироваться на пост волостного старейшины Виймси.

Выгодная сделка

Postimees ранее писал, что если реформистке, члену Рийгикогу Лайне Рандъярв удастся еще до выборов покинуть Рийгикогу и стать вместо однопартийца Сийма Калласа волостным старейшиной Виймси, у нее появится возможность получить компенсацию в размере зарплаты за три месяца, то есть почти 10 500 евро.

Руководитель по коммуникации Рийгикогу Эпп-Маре Кукемельк подтвердила, что если Рандъярв подаст заявление об отставке, он получит компенсацию в размере трех месячных зарплат.

12 февраля соберется волостное собрание Виймси, которое, очевидно, назначит на должность старейшины Рандъярв: предложение назначить на эту должность ее сделал Сийм Каллас.

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