Эксперт по радиации: захоронение радиоактивных отходов в порту Силламяэ - это хорошая идея

Департамент окружающей среды до сих пор не разрешил смешать оставшиеся в Силламяэ радиоактивные отходы предприятия Silmet со сланцевой золой и использовать эту смесь для строительства новых причалов местного порта по экономическим причинам. С точки зрения безопасности, уверены в департаменте, это хорошее решение.
Об этом рассказал 1 февраля на правительственном брифинге для прессы в Нарве Алар Польт, главный специалист Бюро мониторинга радиации Отделения радиационной безопасности Департамента окружающей среды.
По его словам, в Силламяэ хранятся 480 тонн радиоактивных отходов. Сейчас они опасности не представляют, поскольку хранятся в герметичных контейнерах. Но правила запрещают где-либо захоронить их, поэтому ученые искали способ эти отходы использовать.
В прошлом году исследователи Тартуского университета ставили эксперименты, смешивая радиоактивные отходы со сланцевой золой, выдерживая 7, 9, 90 и 180 дней и наблюдая, как будут выщелачиваться (вымываться морской водой) соли вредных и радиоактивных веществ из этого своеобразного строительного материала. Оказалось, что даже за 3 месяца выделение урана и тория было практически незаметным.
Алар Польт особенно отметил, что во многих местах на планете природное содержание радиоактивных веществ гораздо выше, чем в Эстонии, а в результате реализации проекта в Силламяэ радиоактивный фон не превысит нормативы.
“Если разбавить эти отходы 1 к 100, урана там будет меньше в 6 раз, чем если просто взять лопату, выйти на улицу и копнуть землю, - говорит эксперт. - С точки зрения радиационной безопасности та процедура, которую изучали в ТУ геологи, специалисты по минералам, это совершенно приемлемая процедура”.
По словам Алара Польта, Департамент окружающей среды до сих пор не выдал разрешение на использование радиоактивных отходов в порту не из-за вопросов безопасности.
“Поскольку разработка ходатайства еще не закончена, и оно не открыто, я не знаю, сколько мне можно говорить. Но могу сказать, что вопросов безопасности нет, есть другие вопросы, - рассказал Алар Польт. - У Silmet есть только один компонент смеси, и Silmet не может порту диктовать, как строить порт - это все-таки дело порта. Помимо аспектов безопасности, есть много экономических аспектов”.