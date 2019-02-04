Эксперт по радиации: захоронение радиоактивных отходов в порту Силламяэ - это хорошая идея

Об этом рассказал 1 февраля на правительственном брифинге для прессы в Нарве Алар Польт, главный специалист Бюро мониторинга радиации Отделения радиационной безопасности Департамента окружающей среды.

По его словам, в Силламяэ хранятся 480 тонн радиоактивных отходов. Сейчас они опасности не представляют, поскольку хранятся в герметичных контейнерах. Но правила запрещают где-либо захоронить их, поэтому ученые искали способ эти отходы использовать.

В прошлом году исследователи Тартуского университета ставили эксперименты, смешивая радиоактивные отходы со сланцевой золой, выдерживая 7, 9, 90 и 180 дней и наблюдая, как будут выщелачиваться (вымываться морской водой) соли вредных и радиоактивных веществ из этого своеобразного строительного материала. Оказалось, что даже за 3 месяца выделение урана и тория было практически незаметным.

Алар Польт особенно отметил, что во многих местах на планете природное содержание радиоактивных веществ гораздо выше, чем в Эстонии, а в результате реализации проекта в Силламяэ радиоактивный фон не превысит нормативы.

“Если разбавить эти отходы 1 к 100, урана там будет меньше в 6 раз, чем если просто взять лопату, выйти на улицу и копнуть землю, - говорит эксперт. - С точки зрения радиационной безопасности та процедура, которую изучали в ТУ геологи, специалисты по минералам, это совершенно приемлемая процедура”.

По словам Алара Польта, Департамент окружающей среды до сих пор не выдал разрешение на использование радиоактивных отходов в порту не из-за вопросов безопасности.