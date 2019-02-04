Галерея: власти поставили необычный эксперимент на улицах Риги

Напомним, эксперимент проводится на ул. Гростонас от высоток Сканстес до ул. Малпилс, на ул. Красотаю, ул. Айзсаулес, ул. Кулдигас от ул. Вилипа до ул. Слокас, на ул. Букайшу и ул. Ропажу от ул. Бривибас до ул. Джутас.

На этих улицах установлены информационные плакаты, извещающие о том, что их проезжая часть не обрабатывается антигололедными реагентами.

Цель эксперимента - установить, необходимы ли изменения в условиях содержания столичных улиц зимой.

4 февраля, когда в центре столицы толщина снежного покрова выросла с шести сантиметров вечером в воскресенье до 12 сантиметров утром в понедельник, - подходящее время посмотреть, что же там происходит.

Галерея: Две из шести улиц "без соли" (4 февраля)

Как показал опрос, проведенный центром изучения общественного мнения SKDS, 43% жителей считают, что улицы надо посыпать смесью песка и соли, 18% - только солью, 14% выступают за использование альтернативных химических реагентов, 12% вообще против антиобледенительной обработки улиц.

45% опрошенных считают, что все улицы необходимо быстро и полностью очищать от снега, при необходимости забирая на это деньги из предусмотренных на выполнение других функций самоуправления средств, 43% - что улицы надо очищать в пределах возможностей.

Видео: Две из шести улиц "без соли" (4 февраля)