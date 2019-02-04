Более 200 км/ч: водитель устроил безумные гонки на дороге и попался в руки полиции

В прошлое воскресенье недалеко от Пярну полиция заметила водителя, который мчался по шоссе на скорости более 200 км/ч, сообщает Pärnu Postimees.
Лихачом оказался 51-летний мужчина, который в волости Тори на дороге Нурме-Папсааре, где действует ограничение скорости в 90 км/ч, ехал на Seat со скоростью минимум 202 км/ч. То есть превышал допустимую скоростью на 112 км/ч.
Пресс-секретарь полиции Мария Гоняк сказала, что полицейские задержали лихача 27 января в 17:20.
В его отношение было начато производство о проступке.
«По закону, за это нарушение можно наказать денежным штрафом до 300 штрафных единиц, арестом или лишением прав до 24 месяцев», - говорит Гоняк.
Руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа отметил, что на такой скорости при идеальных условиях во время неожиданного возникновения на дороге препятствия для торможения потребуется более 200 метров, а в случае заснеженной дороги тормозной путь будет еще больше, а это значит, что у водителя фактически не будет возможности избежать ДТП.