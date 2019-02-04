Более 200 км/ч: водитель устроил безумные гонки на дороге и попался в руки полиции

Лихачом оказался 51-летний мужчина, который в волости Тори на дороге Нурме-Папсааре, где действует ограничение скорости в 90 км/ч, ехал на Seat со скоростью минимум 202 км/ч. То есть превышал допустимую скоростью на 112 км/ч.

Пресс-секретарь полиции Мария Гоняк сказала, что полицейские задержали лихача 27 января в 17:20.

В его отношение было начато производство о проступке.

«По закону, за это нарушение можно наказать денежным штрафом до 300 штрафных единиц, арестом или лишением прав до 24 месяцев», - говорит Гоняк.