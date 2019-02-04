Жители таллиннского района массово нарушили запрет. Следующий рейд уже сегодня

"Больше просто не успели, время кончилось в 12.00, и нас ждали другие рабочие дела. Ситуация оказалась угнетающей. Больше всего меня удивляет, что все сделано для того, чтобы человеку было лучше, удобнее и безопаснее. Тебе не нужно делать ничего другого, кроме как раз в неделю на три часа парковать свою машину чуть дальше - это не так уж тяжело! Пообщались мы и с представителями фирмы по уборке снега, которые жалуются, что не могут делать свою работу", - сказал старший инспектор Пыхья-Таллинна Павел Бойцов.