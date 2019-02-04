Жители таллиннского района массово нарушили запрет. Следующий рейд уже сегодня
Вчерашний рейд в Пыхья-Таллинне показал, что местные жители не заботятся о средствах передвижения и паркуются прямо в запрещенных местах. Что хуже всего, такая парковка привела к тому, что машины для уборки снега не могут делать свою работу и ситуация на улицах, ставших узкими из-за неубранного снега, становится еще хуже.
В ходе двухчасового контрольного рейда на улицах Вабрику, Валгевазе, Мальми и Вольта, МуПо обнаружила в Пыхья-Таллинне 50 нарушителей: все неправильно припаркованные машины находились на территории, отмеченной знаками, сообщающими что раз в неделю в течение трех часов парковка здесь запрещена, поскольку нужно убирать снег. Штраф получили 20 владельцев автомобилей, разъяснительные беседы провели с десятью водителями.
"Больше просто не успели, время кончилось в 12.00, и нас ждали другие рабочие дела. Ситуация оказалась угнетающей. Больше всего меня удивляет, что все сделано для того, чтобы человеку было лучше, удобнее и безопаснее. Тебе не нужно делать ничего другого, кроме как раз в неделю на три часа парковать свою машину чуть дальше - это не так уж тяжело! Пообщались мы и с представителями фирмы по уборке снега, которые жалуются, что не могут делать свою работу", - сказал старший инспектор Пыхья-Таллинна Павел Бойцов.
Инспекторы МуПо из Пыхья-Таллинна планирует устроить следующий рейд уже сегодня: "Сообщаем сейчас эту информацию через СМИ, чтобы во вторник не пришлось выписывать так много штрафов".