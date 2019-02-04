Жители таллиннского района массово нарушили запрет. Следующий рейд уже завтра

В ходе двухчасового контрольного рейда на улицах Вабрику, Валгевазе, Мальми и Вольта, МуПо обнаружила в Пыхья-Таллинне 50 нарушителей - все неправильно припаркованные машины находились на территории, отмеченной дорожными знаками, где парковка запрещена раз в неделю в течение трех часов, чтобы в это время можно было убрать снег. Штраф получили 20 владельцев автомобилей, разъяснительные беседы провели с десятью водителями.

"Больше просто не успели, время кончилось в 12.00, и нас ждали другие рабочие обязанности. Ситуация была угнетающей. Что меня удивляет больше всего - это то, что все сделано для того, чтобы человеку было лучше, удобнее и безопаснее. Тебе не нужно делать ничего другого, кроме как раз в неделю на три часа парковать свою машину чуть дальше - это не так уж тяжело! Пообщались также с представителями фирмы по уборке снега, которые жалуются на то, что не могут делать свою работу" - сказал старший инспектор Пыхья-Таллинна Павел Бойцов.