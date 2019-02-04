"Мягкая сила Путина": Рейнсалу требует отменить "Тотальный диктант"

«Одним из оснований путинской концепции "мягкой силы" является идея о Русском мире. "Русский мир" означает людей, независимо от своего местонахождения определяющих себя как русские, у которых должна быть особая идентичность, чтобы восстановить распавшуюся империю. В свою очередь, у России есть право с применением силы защищать соотечественников, принадлежащих Росскому миру, как это произошло в Крыме и Донецке.

Для реализации идеи Русского мира Российское государство создало ряд организаций, в том числе и формально занимающийся пропагандой русского языка фонд "Русский мир". Это учреждение возглавляет внук Молотова В. Никонов, который, что симптоматично, участвует в конференциях по безопасности, а не по лингвистике.

КаПо неоднократно предостерегала: этот фонд действует в интересах разжигающей рознь политики Российского государства. В Эстонии вокруг этого фонда крутятся, прежде всего, бывшие офицеры КГБ, а не филологи.

Этот фонд – и есть главный инициатор и спонсор всемирного проекта "Тотальный диктант". Диктант в Таллинне, Маарду и других городах по всей стране до сих пор проводился в чрезвычайно большом масштабе на душу населения (как утверждается, 2000 человек в ледовом холле "Тондираба").

В 2012 году текст диктанта составил писатель Захар Прилепин, который в этом тексте сообщал пишущим диктант по всему миру, как ужасно было "…сокращение российских территорий в девяностые годы. Но теперь мы должны прекратить этот мрак" (так у Рейнсалу, в тексте Прилепина мы этой фразы не нашли – ред.)

Тот же писатель в том же году пел дифирамбы Сталину, а во время войны в Донецке суетился на стороне сепаратистов. Какое-то чудо, что на Украине, по моим данным, эту акцию ("Тотальный диктант" - ред.), по моим данным, не организуют. Я не знаю, запретило ли ее украинское государство. Представители фонда "Русский мир" охали, что мероприятие не произойдет, потому что опасаются нападений националистов. В заключение можно сказать, что деятельность фонда "Русский мир" определили как враждебную многие аналитические центры, например, Атлантический Совет.