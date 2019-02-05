Фото: в продаже появился дом, построенный под землей

Правда, особняк продается в Лас-Вегасе, известном своими эксцентричными жителями, но тем не менее дом - не розыгрыш и не пародия, и не следствие страха его хозяина перед концом света. Дом построен под землей без видимых причин, а просто так: почему не построить дом под землей, если очень хочется?

ФОТО: realtor.com

Дом углублен в землю на восемь метров и выглядит так, что, глядя на фото, ни за что не догадаешься, что это подземелье: здесь даже есть дневной свет!

ФОТО: realtor.com

В выставленном на продажу доме пять спален, рядом - гостевой домик, ухоженный сад и бассейн. Под землей имеется кабельное телевидение, WiFi и очиститель воздуха.

ФОТО: realtor.com

От конца света дом не спасает: воздух в нем будет до тех пор, пока есть воздух наверху. Так что в качестве бункера, в котором можно спрятаться от ядерной войны, дом не годится. Но кто стоит за идеей строительства такого необычного дома?

ФОТО: realtor.com

Дом решил построить в 1979 году бизнесмен Джерри Хендерсон - энтузиаст подземного образа жизни. Когда в 1983 году он умер, его вдова решила остаться жить под землей. Она даже построила новый дом вместо старого, где и жила вплоть до своей смерти в 1989 году.

ФОТО: realtor.com

Интересно, что может заставить жить под землей покупателя этой недвижимости? А может быть, лучше приобрести недвижимость для сдачи в аренду экстремалам для проведения, например, каких-то увеселительных мероприятий?