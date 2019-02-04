Назван самый популярный туристический объект Эстонии

Самый фотографируемый объект Таллинна – кафедральный собор Александра Невского, на втором месте по количеству сделанных фотографий – смотровая площадка Кохтуотса на Тоомпеа, на третьем – смотровая площадка Паткуля на Тоомпеа. Четвертый наиболее часто фотографируемый объект в Таллинне – это орудийная башня Кик-ин-де-Кек, на пятом месте – Ратушная площадь, на шестом – памятник "Русалка", на седьмом – башня "Толстая Маргарита", на восьмом – церковь Олевисте, на девятом – здание Ратуши и на десятом месте – вид на Тоомпеа в целом.