У российских туристов за месяц изъяли три центнера санкционки из Эстонии и Финляндии

По данным ведомства, в январе на границе с Финляндией и Эстонией и в аэропорту Пулково пресечены 64 попытки ввоза санкционки: в общей сложности в Россию не пустили 291 кг мясных и молочных продуктов, рыбы и меда, передает fontanka.ru.

Изымали продукты без заводской упаковки и партии весом больше 5 кг, которые везли для личного употребления.

«Вся указанная продукция животного происхождения возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение», – отметили в Россельхознадзоре.