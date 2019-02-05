Сняв квартиру у интеллигентных москвичей, приезжая потеряла деньги и веру в людей. Неприятную историю рассказывает Dom.Lenta.Ru.

Наверное, каждый, кто был когда-то вынужден долгое время арендовать жилье, задумывался о том, как можно сэкономить. Один из распространенных сценариев такого рода — снять жилье у хороших знакомых. Но подобная удача может обернуться огромным стрессом, и мало того — крупными финансовыми потерями. Именно это и произошло с Дарьей, сотрудницей одного из московских вузов.

Дарья живет в Москве уже более 20 лет — с того момента, как приехала учиться. Сначала жила в общежитии, потом снимала жилье: несколько лет жила небольшой артистической коммуной в большой квартире в Хамовниках, потом пять лет арендовала двушку вдвоем со знакомой, а последние пять лет снимала ту же квартиру, но уже в одиночку. О том, как ее подставили милые и дружелюбные хозяева, Дарья рассказала «Ленте.ру»:

"На самом деле это была просто идеальная квартира: мы изначально сняли ее у знакомых наших коллег. Интеллигентная пожилая пара всячески подчеркивала, что их интересует не столько нажива, сколько то, чтобы квартира была присмотрена. И сдали нам ее действительно чуть ниже рыночной цены. Правда, и состояние было убитое: предыдущий жилец был научным сотрудником, но, что называется, со странностями. По-моему, за годы жизни он ни разу не делал уборку. Так что нам с подругой пришлось там буквально расчищать авгиевы конюшни: передвигаться по квартире надо было тропинками, проложенными в мусоре.

Надо отдать должное хозяевам — когда мы разобрали все это г...нище, они без вопросов заменили нам сантехнику в счет аренды и сделали косметический ремонт. Ну и платили мы за двухкомнатную квартиру на Петровско-Разумовской всего 23 тысячи плюс счетчики — по тому времени, да и сейчас, это было хорошее предложение".