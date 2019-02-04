За год продажа автомобилей в Эстонии существенно сократилась

В январе в Эстонии было продано 2186 новых автомобилей, что на 10,7% меньше, чем за то же период 2018 года — об этом BNS сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
Как отметил в своем пресс-релизе союз, снижение показателей связано в первую очередь с более высокой сравнительной базой прошлого года, поскольку в январе 2018 года рынок продаж вырос на 23,6% и в сравнении с 2017 годом в январе продали почти на 200 машин больше.
"На начало 2019 года AMTEL прогнозировал определенное снижение в сравнении с прошлым годом. Причиной стала активная кампания обмена предприятиями машин на более экономные в первые месяцы прошлого года. 10-процентный спад все же это меньше, чем мы предполагали и такой сценарий позволяет строить по-прежнему стабильные и спокойные прогнозы", — отметил исполнительный директор союза Арно Силлат.
В январе наибольшей популярностью в 24,5% среди потребителей пользовались лидеры продаж — джипы среднего класса и средние автомобили меньшего размера — 19,4%. Третьим по уровню популярности сегментом в январе были джипы малых размеров — 16,7%. Гибридных автомобилей было продано 166 и новых электромобилей восемь.
Новые автомобили в январе составили 59 процентов импорта всех машин в Эстонию.
Из марок автомобилей в лидеры популярности в январе вышла Škoda, машин этой марки было продано 309. На последующих по уровню популярности местах оказались Toyota и Volkswagen, соответственно, 229 и 218 новых машин соответственно. Из моделей самым популярным был Citroen Berlingo — 105 проданных машин. В первую тройку популярных машин вошли также две модели Škoda — Octavia и Kodiaq, по 83 проданных машины.
Потребительских автомобилей в январе было продано также меньше — на 13,7%, чем в январе прошлого года. Наиболее популярной маркой в январе была марка Scania — 75 автомобилей. Последующие места в этом рейтинге заняли Peugeot — 74 машины и Renault - 72 проданных машины. В сегменте грузовиков самым большим спросом пользовались Scania и Volvo — 75 и 55 проданных машины.