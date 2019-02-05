Изношенная резина и неисправные тормоза: состояние школьных автобусов шокировало полицию

Как сообщил репортеру "Актуальной камеры" ведущий эксперт транспортного отдела Департамента шоссейных дорог Мика Мянник, у одного проверенного автобуса вообще не было протектора, более того, о неисправности транспортного средства сигнализировала и приборная панель автобуса, но чтобы красные огоньки не мозолили глаза, их заклеили скотчем, полиция снимает этот автобус с линии, о чем сообщила ученикам.

"В общем, ситуация такая, что на этом автобусе дальше ехать нельзя", – говорит сотрудник центра надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны Тоомас Коренев.

В следующем автобусе ситуация не лучше: аварийная дверь не работает, как и ремни безопасности, итоги проверки неутешительные - шесть автобусов из восьми оказались с неисправностями, двум вообще запретили дальше ехать, еще два направили на внеочередной техосмотр.