Легендарный российский тренер госпитализирован

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова перенесла операцию, сообщает Lenta.ru.
Журналисты обратились к тренеру за комментарием по поводу прошедшего чемпионата России среди юниоров, однако ее представитель заявила, что Тарасова не сможет говорить, так как находится в больнице и восстанавливается после хирургического вмешательства.
Причина госпитализации не называется. Сообщается, что операция прошла успешно и Тарасова чувствует себя хорошо.
Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр.