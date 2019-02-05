Вт, 5.02.2019
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Легендарный российский тренер госпитализирован

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Татьяна Тарасова.

ФОТО: Shamukov Ruslan/ITAR-TASS

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова перенесла операцию, сообщает Lenta.ru.

Журналисты обратились к тренеру за комментарием по поводу прошедшего чемпионата России среди юниоров, однако ее представитель заявила, что Тарасова не сможет говорить, так как находится в больнице и восстанавливается после хирургического вмешательства.

Причина госпитализации не называется. Сообщается, что операция прошла успешно и Тарасова чувствует себя хорошо.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр.

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