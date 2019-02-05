Вт, 5.02.2019
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Российские биатлонисты лишились оружия

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Александр Логинов.

ФОТО: Volker Danzer / imago/HMB-Media

Российские биатлонисты прилетели в Кэнмор, где пройдет  этап Кубка мира, без винтовок. Спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду, передает sports.ru.

Российские биатлонисты прилетели в Кэнмор, где пройдет 7-й этап Кубка мира, без винтовок. Спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.

 Однако биатлонистов заверили, что их винтовки доставят в Кэнмор не позднее 7-го февраля – в этот день пройдет индивидуальная гонка у мужчин.

Как заявил президент СБР, Владимир Драчев, вину за произошедшее длжна взять на себя американская сторона, а российские атлеты не пострадают: Драчев считает, что пару дней без стрельбы - это для спортсменов может быть только на пользу.

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