Российские биатлонисты лишились оружия

Российские биатлонисты прилетели в Кэнмор, где пройдет 7-й этап Кубка мира, без винтовок. Спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.

Однако биатлонистов заверили, что их винтовки доставят в Кэнмор не позднее 7-го февраля – в этот день пройдет индивидуальная гонка у мужчин.