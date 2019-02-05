Жительница Таллинна до смерти забила сожителя ремнем и палкой

Пыхьяская окружная прокуратура требует в Государственном суде приговорить к 8 годам лишения свободы жительницу Пыхья-Таллинна Светлану Вилкре (58), которой предъявлено обвинение в том, что в августе 2017 года она до смерти забила палкой для ходьбы и брючным ремнем своего сожителя, передает Rus.err.
В сентябре 2018 года Харьюский уездный суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил ее к 8 годам лишения свободы, однако защита с таким решением не согласилась и подала апелляцию. В январе Таллиннский окружной суд счел представленные в апелляционной жалобе доводы убедительными и изменил приговор: вместо 8 лет лишения свободы Светлану Вилкре приговорили к 4 годам тюрьмы, при этом реально отсидеть за решеткой ей придется всего 6 месяцев, однако на решение суда второй инстанции были поданы кассационные жалобы в Госсуд.
По оценке Таллиннского окружного суда, Вилкре не совершила преднамеренное убийство, но нанесла мужчине тяжкие телесные повреждения, что повлекло за собой его смерть.
По оценке судей, женщина находилась в состоянии аффекта, спровоцированного поведением жертвы, - мужчина отнес в ломбард ее обручальное кольцо, а также оскорблял обвиняемую, это было расценено как смягчающие обстоятельства.