Жительница Таллинна до смерти забила сожителя ремнем и палкой

В сентябре 2018 года Харьюский уездный суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил ее к 8 годам лишения свободы, однако защита с таким решением не согласилась и подала апелляцию. В январе Таллиннский окружной суд счел представленные в апелляционной жалобе доводы убедительными и изменил приговор: вместо 8 лет лишения свободы Светлану Вилкре приговорили к 4 годам тюрьмы, при этом реально отсидеть за решеткой ей придется всего 6 месяцев, однако на решение суда второй инстанции были поданы кассационные жалобы в Госсуд.