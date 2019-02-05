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Судейские проказы: боковой арбитр дважды ошибся в пользу "Ливерпуля"

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Jurgen Klopp manager of Liverpool has a heated discussion with Manuel Pellegrini manager of West Ham United at the end of the match during the Premier League match at the London Stadium, London. Picture date: 4th February 2019. Picture credit should read: Craig Mercer/Sportimage via PA Images

ФОТО: Craig Mercer / Sportimage/PA Images

25-й тур чемпионата Англии закончился скандалом: в матче "Ливерпуль" - "Вест Хэм" (1:1) главными "героями" поединка стали судьи, ошибочно фиксировавшие ситуации в пользу "Ливерпуля". В стане же "красных", наоборот, считают что люди в черном отняли у мерсисайдцев законные три очка.

В первый раз боковой арбитр ошибся в пользу "Ливерпуля" на 22 минуте, когда Садио Мане открыл счет полсе передачи Джеймса Мильнера. Сам Мильнер за пару секунд до передачи мяча на Мане находился в километровом офсайде, который боковой судья из-за неверного выбора позиции не зафиксировал.

"Вест Хэм" сумел сравнять счет: точный удар на счету Майкла Антонио, но судьи могли в концовке встречи принести победу "Ливерпулю": Ориги находился в офсайде, но сумел убежать один в один с вратарем "Вест Хэма", но воспользоваться подарком арбитра не сумел.

В ничейнм противостоянии победителем оказался "Манчестер Сити" - "горожане" находятся от команды Юргена Клоппа теперь всего лишь на расстоянии одной победы.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей  с «Вест Хэмом» прокомментировал судейство Кевина Френда.

«Мы забили после офсайда. Арбитр, должно быть, узнал об этом в перерыве, и это объясняет то, что во втором тайме было много странных ситуаций, не критических, но они сбивали ритм.

Было много ситуаций 50 на 50 или 60 на 40… Плюс штрафной в пользу соперника. По-человечески я понимаю: если я допускаю грубую ошибку в первом тайме, то не хочу ее усугубить. «Вест Хэм» сравнял счет и заслужил ничью.

Нельзя сказать, что мы провели хороший матч. Пара человек сыграли не на высоком уровне, но так уже было и так еще будет», – сказал Клопп.

Оппонент Клоппа,  главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини, также посетовал на судейство:

«У нас было много моментов, чтобы победить. Мы сыграли вничью, потому что «Ливерпуль» забил после явного офсайда.

В концовке Ориги не использовал момент, находясь во «вне игры». Лайнсмен допустил грубую ошибку.

Я доволен игрой, учитывая, что мы встречались с командой, которая много забивает и обладает лучшей обороной в лиге. Но я разочарован результатом.

Нам нужно прибавлять и показывать более стабильную игру, не важно против кого мы играем», – сказал Пеллегрини.

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