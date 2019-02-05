Судейские проказы: боковой арбитр дважды ошибся в пользу "Ливерпуля"

В первый раз боковой арбитр ошибся в пользу "Ливерпуля" на 22 минуте, когда Садио Мане открыл счет полсе передачи Джеймса Мильнера. Сам Мильнер за пару секунд до передачи мяча на Мане находился в километровом офсайде, который боковой судья из-за неверного выбора позиции не зафиксировал.

Virgil van Dijk and Jurgen Klopp blaming the officials for tonight’s draw...



Just a reminder that both of these were NOT given offside, Mane scored from one and Origi missed the other pic.twitter.com/MiwwibCnEY — ODDSbible (@ODDSbible) February 4, 2019

"Вест Хэм" сумел сравнять счет: точный удар на счету Майкла Антонио, но судьи могли в концовке встречи принести победу "Ливерпулю": Ориги находился в офсайде, но сумел убежать один в один с вратарем "Вест Хэма", но воспользоваться подарком арбитра не сумел.

В ничейнм противостоянии победителем оказался "Манчестер Сити" - "горожане" находятся от команды Юргена Клоппа теперь всего лишь на расстоянии одной победы.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей с «Вест Хэмом» прокомментировал судейство Кевина Френда.

«Мы забили после офсайда. Арбитр, должно быть, узнал об этом в перерыве, и это объясняет то, что во втором тайме было много странных ситуаций, не критических, но они сбивали ритм.

Было много ситуаций 50 на 50 или 60 на 40… Плюс штрафной в пользу соперника. По-человечески я понимаю: если я допускаю грубую ошибку в первом тайме, то не хочу ее усугубить. «Вест Хэм» сравнял счет и заслужил ничью.

Нельзя сказать, что мы провели хороший матч. Пара человек сыграли не на высоком уровне, но так уже было и так еще будет», – сказал Клопп.

Оппонент Клоппа, главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини, также посетовал на судейство:

«У нас было много моментов, чтобы победить. Мы сыграли вничью, потому что «Ливерпуль» забил после явного офсайда.

В концовке Ориги не использовал момент, находясь во «вне игры». Лайнсмен допустил грубую ошибку.

Я доволен игрой, учитывая, что мы встречались с командой, которая много забивает и обладает лучшей обороной в лиге. Но я разочарован результатом.