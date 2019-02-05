Рейнсалу пошел ва-банк

Разумеется, от государственного мужа можно было бы ожидать более взвешенных заявлений. Но, видимо, не в данном случае. Дабы не вводить себя в искушение поёрничать на тему очередной свиньи, которые «отечественники» в лице упомянутого деятеля подложили партнерам по коалиции, попробую чуть абстрагироваться.

При большом желании на «Русский мир» можно свалить любую проводимую в России акцию. И организация эта и впрямь не однозначная. Но политическое чутье на этот раз сильно подвело одного из главных патриотов Эстонии, не сумевшего сдержать свой праведный гнев. Он очень сильно опоздал со своей прозорливостью, ибо при желании мог бы узнать, что заявка эстонской столицы рассматривалась второй год подряд. Иными словами, ни для кого не являлось секретом, что Таллинн эту заявку вновь подал. Проглядел, поскольку занят был сложнейшими арифметическими подсчетами ущерба советского периода?

Если в прошлом году центром «Тотального диктанта» стал Владивосток, то в этом удача улыбнулась именно нашему городу. Впрочем, «удачей» это уже и не назовешь, потому что стараниями видного члена «Отечества» наша страна вполне может стать посмешищем – и не только «Русского мира». Уверен, что переживания министра юстиции станут бесценным подарком для акул российского телеэфира. Если учесть, что сам диктант запланирован на середину апреля, то на теме они оттянутся не раз.

Могу сказать однозначно: идея «Тотального диктанта», кто бы за ней ни стоял, мне нравится. Мне нравится, что в Эстонии так много желающих проверить свою грамотность в русском языке. Если это считать «мягкой силой Кремля», то придется признать, что в данной ситуации Эстония ничего, кроме нашего Праздника песни и танца, не может ей противопоставить. Да и надо ли?

Для Рейнсалу может стать утешением, что наши певческие праздники уже занесены в список культурного наследия ЮНЕСКО – и здесь Кремль мы-таки опередили. Ответным ходом может стать предложение Эстонии провести это великолепие (говорю безо всякой иронии) пусть не на Красной площади, то хотя бы на Дворцовой. И я абсолютно уверен, что жителям Петербурга не придет в голову счесть такую демонстрацию нашей культуры недружественным шагом. Мало того, это стало бы заметным событием, которое помогло снизить накал нашего негласного противостояния.

Стараниями видного члена «Отечества» наша страна вполне может стать посмешищем – и не только «Русского мира».

Кстати, господин Рейнсалу мог бы переключить свое внимание на еще один подлый удар, который готовят нам наши европейские партнеры. Верю, что он слышал о голосовании, которое буквально на днях должно пройти в Европарламенте: день 9 мая – день Европы, - того и гляди станет в ЕС… нерабочим днем! И профессиональным патриотам Эстонии придется в этом случае прилагать неимоверные усилия, чтобы сдержать колонны «Бессмертного полка», дабы они не испортили им праздничное настроение.