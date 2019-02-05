Ср, 6.02.2019
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Фото: в волости Раэ продается уютный бокс рядного дома

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ФОТО: KV.EE

Портал Kodustiil уверяет, что этот рядный бокс в волости Раэ достоин внимания: просто глаз отдыхает!

Боковой бокс рядного дома площадью 122,5 квадратных метров находится в Ярвекюла, всего в 15 минутах езды от центра Таллинна. Жилье очень подходит семье, которая хочет наслаждаться тишиной и покоем недалеко от шумных городских улиц. 

ФОТО: KV.EE

В двухэтажном доме вы найдете большую светлую гостиную с открытой кухней, гардеробную, ванную комнату с баней, три спальни и отдельные туалеты. 

ФОТО: KV.EE

Также имеется терраса площадью более тридцати квадратных метров. Земельный участок занимает 681 квадратный метр, его большая часть расположена за домом. Территория рядного дома огорожена живой изгородью. 

ФОТО: KV.EE

Есть сигнализация, отопление обеспечивают воздушно-водяной тепловой насос и подогрев пола. Перед домом имеется одно парковочное место, а также гараж на три машины. 

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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