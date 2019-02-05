Фото: в волости Раэ продается уютный бокс рядного дома

Портал Kodustiil уверяет, что этот рядный бокс в волости Раэ достоин внимания: просто глаз отдыхает!
Боковой бокс рядного дома площадью 122,5 квадратных метров находится в Ярвекюла, всего в 15 минутах езды от центра Таллинна. Жилье очень подходит семье, которая хочет наслаждаться тишиной и покоем недалеко от шумных городских улиц.
В двухэтажном доме вы найдете большую светлую гостиную с открытой кухней, гардеробную, ванную комнату с баней, три спальни и отдельные туалеты.
Также имеется терраса площадью более тридцати квадратных метров. Земельный участок занимает 681 квадратный метр, его большая часть расположена за домом. Территория рядного дома огорожена живой изгородью.
Есть сигнализация, отопление обеспечивают воздушно-водяной тепловой насос и подогрев пола. Перед домом имеется одно парковочное место, а также гараж на три машины.
С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.