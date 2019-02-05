За длинным евро: европейские футбольные звезды выбирают Китай

31-летний словак заключил трехлетнее соглашение с «Далянь Ифан». В Китае Гамшик будет зарабатывать 9 миллионов евро в год плюс бонусы. «Наполи» получит за трансфер 15 млн.

Но не только Гамшиком интересуются китайские клубы: по слухам, в Китай настойчиво зовут как Криштиану Роналду, так и Неймара. Обоим футболистам предлагают поистине сказочные условия: Роналду, например, может рассчитывать на заработную плату в 70 миллионов долларов.