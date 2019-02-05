Россиянка после общения с колдунами осталась без жилья

Жительница Перми лишилась прав на свою квартиру, подписав вместо договора займа под залог жилья договор купли-продажи недвижимости. Женщина собиралась одолжить деньги, чтобы расплатиться за магические услуги. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональную телекомпанию «Рифей-Пермь».
«Не пускают нас в квартиру, поменяли замок, не дают нам ключи», — приводит телеканал слова пострадавшей, пенсионерки Татьяны Ушаковой.
Ушакова была сильно озабочена состоянием своего здоровья, и, чтобы избавиться от суеверного страха за жизнь, обратилась к колдунам, которых нашла по объявлению. Те обещали не только вылечить женщину, но и поправить ее материальное положение.
Оказывать магическое воздействие авторы объявления собирались дистанционно — по телефону. Свои услуги они оценили в два миллиона рублей.
Чтобы найти требуемую сумму, Ушакова обратилась в одну из микрофинансовых организаций, рассчитывая получить заем под залог своей двухкомнатной квартиры. Но ей дали подписать другой договор — купли-продажи жилья, причем по сильно заниженной стоимости. Сделку зарегистрировали, после чего квартира была сразу переоформлена на других лиц.