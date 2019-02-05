Россиянка после общения с колдунами осталась без жилья

«Не пускают нас в квартиру, поменяли замок, не дают нам ключи», — приводит телеканал слова пострадавшей, пенсионерки Татьяны Ушаковой.

Ушакова была сильно озабочена состоянием своего здоровья, и, чтобы избавиться от суеверного страха за жизнь, обратилась к колдунам, которых нашла по объявлению. Те обещали не только вылечить женщину, но и поправить ее материальное положение.

Оказывать магическое воздействие авторы объявления собирались дистанционно — по телефону. Свои услуги они оценили в два миллиона рублей.