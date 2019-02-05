Одна из наиболее загрязненных рек Эстонии будет очищена за 21 миллион евро

В ходе первого этапа работ в безопасное состояние будет приведена зона фенольного болота, будет создана новая система канав и очищена главная канава Варбе. Одна из наиболее загрязненных рек Эстонии будет очищена и станет безопасной для окружающей среды к концу 2022 года.

«Это уникальный проект - прежде в Эстонии не ликвидировали столь объемное остаточное загрязнение в водотоке. В ходе всего проекта будут извлечены тысячи тонн загрязненной почвы», - сказал проектный руководитель Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо. По его словам, дополнительная ценность проекта заключается в возможности применить полученный в его ходе опыт в аналогичных проектах в будущем.

Работы разделены на три этапа. Сейчас начался первый - работы по приведению в безопасное состояние зоны фенольного болота. Фенольное болото - это сильно загрязненная просочившимся из полукоксовых гор Кохтла-Ярве фенолом зона. Работы по ликвидации загрязнения окружающей среды организуются на площади в 14 га. Для этого из загрязненной зоны фенольного болота собирается вода и откачивается на очистку сточных вод Кохтла-Ярве. Чистую воду направляют по системе канав мимо фенольного болота в главную канаву Варбе.

В последующих этапах будут очищены 13 км рек Пуртсе и Кохтла, а также будет сооружено новое русло реки протяженностью 4 км. Очищаемый участок реки временно ограждается плотинами и вода направляется по временной канаве или трубопроводу из нынешнего русла. После чего извлекается загрязненная земля, а выкопанные участки заполняются чистой почвой и восстанавливается вид, близкий к естественному положению. Временные плотины и отводные канавы или трубопроводы ликвидируются, после чего вода направляется обратно в уже чистое русло. Загрязненная почва очищается с помощью нагревания при высокой температуре.