В Москве нашли сатанинский пентхаус за миллиард рублей

Пентхаус за 1,04 миллиарда рублей расположен недалеко от стрелки Болотного острова. «В описании жилища присутствуют одни шестерки: шестикомнатная квартира имеет площадь 660 квадратных метров и находится на шестом этаже шестиэтажного дома; в цену входит шесть машино-мест», — говорится в сообщении аналитиков портала. Зато не входит отделка: об этом говорится в объявлении.

Пентхаус оборудован системой «умный дом», в проект входит также двухуровневая терраса площадью 143 квадратных метра с бассейном. Из окон квартиры открываются виды на храм Христа Спасителя, Москва-реку и Зачатьевский монастырь. Попасть в пентхаус можно из двух подъездов жилого комплекса.