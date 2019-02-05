Вт, 5.02.2019
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Случай кори на пароме Tallink: возможна эпидемия

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Паром Silja Line.

ФОТО: Valery Matytsin/Valery Matytsin/TASS

Ведомство социального обеспечения и здравоохранения THL советует путешествовавшим на круизном корабле Silja Serenade в начале февраля проверить свою защиту от кори.

Пассажиры корабля подвергались риску заражения в ходе круиза из Хельсинки в Стокгольм и обратно с 1 по 3 февраля, передает Yle (на русскоязычной версии портала по ошибке сообщали о туберкулезе).

Заражение корью было обнаружено у взрослого человека уже после поездки.

Ведомство рекомендует пассажирам этого круиза следить за самочувствием, чтобы вовремя заметить симптомы болезни. В первую очередь, это высокая температура, кашель и боли в груди.

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