Случай кори на пароме Tallink: возможна эпидемия

Ведомство социального обеспечения и здравоохранения THL советует путешествовавшим на круизном корабле Silja Serenade в начале февраля проверить свою защиту от кори.
Пассажиры корабля подвергались риску заражения в ходе круиза из Хельсинки в Стокгольм и обратно с 1 по 3 февраля, передает Yle (на русскоязычной версии портала по ошибке сообщали о туберкулезе).
Заражение корью было обнаружено у взрослого человека уже после поездки.
Ведомство рекомендует пассажирам этого круиза следить за самочувствием, чтобы вовремя заметить симптомы болезни. В первую очередь, это высокая температура, кашель и боли в груди.