В последнее время к рижскому Центральному рынку приковано много внимания. Похоже, это культовое для Риги место переживает свое перерождение, впереди - грандиозные планы. А что в будни скрыто от глаз рижан и гостей столицы Латвии? Команда TVNET отправилась изучать обвитые легендами подземные коридоры, расположенные под павильонами рижского Центрального рынка.

Подробно своими ощущениями из серии "Ожидания vs реальность" поделился наш коллега Роланд Виркс. Мы же предлагаем короткий фото- и видеоэкскурс, как там все выглядит. Как отметил наш коллега, вопреки его ожиданиям, он не увидел ни лабиринтов, ни привидений.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Даже крыс нет, начиная с 1980 года. Единственные кости, которые там есть, это свежие свиные ребрышки, да рыбные скелетики... Вместо факелов - множество лампочек, а вместо чудовищ - поддоны и прочие приспособления для нужд сотрудников рынка.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Как рассказал руководитель отдела маркетинга и коммуникации Центрального рынка Александр Шунин, ставший гидом журналистов, пол настолько чист, что на нем можно даже трапезничать.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Александр Шунин также сообщил, что протяженность подземных коридоров ровно 333 метра. Здесь идет своя жизнь: расположены помещения для разделывания мяса, подготовки рыбы к продаже, холодильные и морозильные камеры, а у некоторых арендаторов тут даже и офисы!

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Галерея: Подземные ходы под павильонами Рижского Центрального рынка

Ходит миф, что под павильонами расположено бомбоубежище. Но слухи о секретном укрытии Шунин опроверг, заметив, что эти помещения никогда не были бомбоубежищем и быть им не могут.

ФОТО: Public Domain

В видеоинтервью представитель рынка также сказал, что впереди грандиозные планы - например, красивый променад вдоль канала, ухоженный и облагороженный, на котором рижане смогут отдыхать на свежем воздухе.

Видео: представитель рижского Центрального рынка о подземелье и планах развития