Зимняя сказка: ботинки с шипами и каска

Много лет я хожу на работу этим маршрутом и каждый год вижу одну и ту же картину: слева вверху нависший мокрый снег – можно даже увидеть линию, по которой он оторвется – справа внизу высокий сугроб, отделяющий тротуар от проезжей части, между ними узкое обледеневшее пространство. Чтобы пройти там безопасно, очевидно, необходимо правым глазом смотреть под ноги, а левым косить наверх. При этом явно не помешают шипованные ботинки и каска. Но, боюсь, в офисе этот модный хит сезона не оценят.

Нет, я не перестраховщица и не паникерша. И даже допускаю, что при такой частой смене погоды не всегда удается вовремя организовать уборку крыши. Но что мешает хотя бы оградить опасное место? Судя по тому, что с годами около этих домов на улице Кундери не меняется ничего, товарищество дворником довольно.

ФОТО: Фото автора

Не знаю, сколько еще статей о Милане Каштановой надо опубликовать, чтобы люди стали немного думать головой. Если, конечно, мы согласны, что голова нам дана для того, чтобы думать, а не чтобы ловить ею намокшие и отяжелевшие сугробы.