Вт, 5.02.2019
"Весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь, в Ида-Вирумаа". Женя Фокин

Зимняя сказка: ботинки с шипами и каска

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Иногда падающий на голову снег - это просто неприятно. Но экспериментировать с ним в любом случае не хочется.

ФОТО: Фото автора

Упадет-не упадет, проскочу-не проскочу, черт, тут еще и скользко - и отпрыгнуть, если что, некуда. Ограждения тоже нет. С соседнего дома, к счастью, ничего не свисает, осталось проскочить следующий. Навстречу мужчина с ребенком, лучше бы вы пошли по другой улице… Пытаюсь обратить внимание взрослого на нависающий с крыши снег, мысленно готовлюсь закрывать голову руками и в который раз обещаю себе завтра пойти другой дорогой.

Много лет я хожу на работу этим маршрутом и каждый год вижу одну и ту же картину: слева вверху нависший мокрый снег – можно даже увидеть линию, по которой он оторвется – справа внизу высокий сугроб, отделяющий тротуар от проезжей части, между ними узкое обледеневшее пространство. Чтобы пройти там безопасно, очевидно, необходимо правым глазом смотреть под ноги, а левым косить наверх. При этом явно не помешают шипованные ботинки и каска. Но, боюсь, в офисе этот модный хит сезона не оценят.

Нет, я не перестраховщица и не паникерша. И даже допускаю, что при такой частой смене погоды не всегда удается вовремя организовать уборку крыши. Но что мешает хотя бы оградить опасное место? Судя по тому, что с годами около этих домов на улице Кундери не меняется ничего, товарищество дворником довольно.

ФОТО: Фото автора

Не знаю, сколько еще статей о Милане Каштановой надо опубликовать, чтобы люди стали немного думать головой. Если, конечно, мы согласны, что голова нам дана для того, чтобы думать, а не чтобы ловить ею намокшие и отяжелевшие сугробы.

На всякий случай напомню: за уборку снега с крыши и тротуаров отвечает собственник дома; список фирм, занимающихся очисткой крыш от снега и сосулек, можно найти здесь. Сообщить о потенциальной опасности можно по дежурному телефону МуПо 14410. Проверено на себе – работает.

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