Зимняя сказка: ботинки с шипами и каска

Упадет-не упадет, проскочу-не проскочу, черт, тут еще и скользко - и отпрыгнуть, если что, некуда. Ограждения тоже нет. С соседнего дома, к счастью, ничего не свисает, осталось проскочить следующий. Навстречу мужчина с ребенком, лучше бы вы пошли по другой улице… Пытаюсь обратить внимание взрослого на нависающий с крыши снег, мысленно готовлюсь закрывать голову руками и в который раз обещаю себе завтра пойти другой дорогой.
Много лет я хожу на работу этим маршрутом и каждый год вижу одну и ту же картину: слева вверху нависший мокрый снег – можно даже увидеть линию, по которой он оторвется – справа внизу высокий сугроб, отделяющий тротуар от проезжей части, между ними узкое обледеневшее пространство. Чтобы пройти там безопасно, очевидно, необходимо правым глазом смотреть под ноги, а левым косить наверх. При этом явно не помешают шипованные ботинки и каска. Но, боюсь, в офисе этот модный хит сезона не оценят.
Нет, я не перестраховщица и не паникерша. И даже допускаю, что при такой частой смене погоды не всегда удается вовремя организовать уборку крыши. Но что мешает хотя бы оградить опасное место? Судя по тому, что с годами около этих домов на улице Кундери не меняется ничего, товарищество дворником довольно.
Не знаю, сколько еще статей о Милане Каштановой надо опубликовать, чтобы люди стали немного думать головой. Если, конечно, мы согласны, что голова нам дана для того, чтобы думать, а не чтобы ловить ею намокшие и отяжелевшие сугробы.
На всякий случай напомню: за уборку снега с крыши и тротуаров отвечает собственник дома; список фирм, занимающихся очисткой крыш от снега и сосулек, можно найти здесь. Сообщить о потенциальной опасности можно по дежурному телефону МуПо 14410. Проверено на себе – работает.