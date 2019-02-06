Вместо мотивационных цитат в наши дома стучится новый тренд: пустить или ну его?

В чем же заключается новинка? Теперь умные мысли и полезную информацию предлагают не рисовать на стенках и не заключать в рамочки, а... выкладывать на стене или даже на полу кафельной плиткой, пишет House Beautiful.

Например, новая тенденция предполагает, что совет, как нужно жить, смеяться и любить, должен быть размещен на кухонном фартуке. И почему бы не выложить некоторые мотивирующие или вдохновляющие слова или фразы на пол в ванной комнате?

Уже нашлись поклонники нового тренда. Это энтузиасты, которые считают: давно пора встряхнуть сонное царство умопомрачительных плакатов и надоевших постеров.

Есть и новоиспеченные противники, которые уверены, что новый тренд - самое худшее, что только можно было придумать: если цитата больше не актуальна, то избавиться от нее можно только путем капитального ремонта.