Ср, 6.02.2019
"Может быть, тогда уже следовало бы отменить и домашние задания? Но все ведь при этом понимают, что хороший результат зависит от тренинга". Алена Тедер
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  • Вместо мотивационных цитат в наши дома стучится новый тренд: пустить или ну его?

Вместо мотивационных цитат в наши дома стучится новый тренд: пустить или ну его?

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ФОТО: Shutterstock

Афоризмы и мотивационные цитаты на стенах - вчерашний день. Однако неизвестно, как приживется новый тренд, размышляет портал Kodustiil

В чем же заключается новинка? Теперь умные мысли и полезную информацию предлагают не рисовать на стенках и не заключать в рамочки, а... выкладывать на стене или даже на полу кафельной плиткой, пишет House Beautiful. 

Например, новая тенденция предполагает, что совет, как нужно жить, смеяться и любить, должен быть размещен на кухонном фартуке. И почему бы не выложить некоторые мотивирующие или вдохновляющие слова или фразы на пол в ванной комнате?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Уже нашлись поклонники нового тренда. Это энтузиасты, которые считают: давно пора встряхнуть сонное царство умопомрачительных плакатов и надоевших постеров.

Есть и новоиспеченные противники, которые уверены, что новый тренд - самое худшее, что только можно было придумать: если цитата больше не актуальна, то избавиться от нее можно только путем капитального ремонта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ну и как вам новинка?

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