Россия заняла одно из последних мест в рейтинге стран по уровню цифровой культуры

Как пишет "Коммерсант" , в рейтинге Россия смогла обойти только Чили, ЮАР и Перу. А странами с самым высоким уровнем цифровой культуры в Microsoft признали Великобританию, США, Францию, Бельгию и Германию.

Из обнародованных компанией данных следует, что в прошлом году 74% российских пользователей столкнулись с интернет-рисками. Средний показатель для всех попавших в рейтинг стран составил 66%, пишет Newsru.com. Также в Microsoft выяснили, что 71% российских пользователей встретился с оскорблениями в интернете, при среднем показателе в 51%, пишет TJ . Кроме того, 18% пользователей в России стали жертвами публикации ложной или вводящей в заблуждение информации, 65% получали контент сексуального характера, а 31% опрошенных получал просьбы прислать интимные фотографии.

Как отмечают в Microsoft, риск пострадать от посторонних людей в России составляет для пользователей 60%, против 36% в мире. В то же время пострадать от друзей в России рискуют 8%, против 28% в мире. Наконец, российские пользователи оказались меньше других подвержены серьезным эмоциональным переживаниям (46% против 55%).

"В этом году исследование выявило новые проблемы в сфере культуры общения в сети: в частности, количество опрошенных россиян, готовых относиться к другим пользователям с уважением и достоинством, составило всего 8%. Мы призываем людей с пониманием относиться к чужой точке зрения и уважать различные мнения", – прокомментировала результаты исследования менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России Эльза Ганеева.