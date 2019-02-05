Россия заняла одно из последних мест в рейтинге стран по уровню цифровой культуры

Россия заняла 19-е место среди 22 стран в рейтинге цифровой культуры. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса компании Microsoft, посвященного культуре общения и личной безопасности в сети.
Как пишет "Коммерсант", в рейтинге Россия смогла обойти только Чили, ЮАР и Перу. А странами с самым высоким уровнем цифровой культуры в Microsoft признали Великобританию, США, Францию, Бельгию и Германию.
Из обнародованных компанией данных следует, что в прошлом году 74% российских пользователей столкнулись с интернет-рисками. Средний показатель для всех попавших в рейтинг стран составил 66%, пишет Newsru.com. Также в Microsoft выяснили, что 71% российских пользователей встретился с оскорблениями в интернете, при среднем показателе в 51%, пишет TJ. Кроме того, 18% пользователей в России стали жертвами публикации ложной или вводящей в заблуждение информации, 65% получали контент сексуального характера, а 31% опрошенных получал просьбы прислать интимные фотографии.
Как отмечают в Microsoft, риск пострадать от посторонних людей в России составляет для пользователей 60%, против 36% в мире. В то же время пострадать от друзей в России рискуют 8%, против 28% в мире. Наконец, российские пользователи оказались меньше других подвержены серьезным эмоциональным переживаниям (46% против 55%).
"В этом году исследование выявило новые проблемы в сфере культуры общения в сети: в частности, количество опрошенных россиян, готовых относиться к другим пользователям с уважением и достоинством, составило всего 8%. Мы призываем людей с пониманием относиться к чужой точке зрения и уважать различные мнения", – прокомментировала результаты исследования менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России Эльза Ганеева.
Напомним, в ноябре прошлого года антивирусная компания Avast представила отчет, в котором говорилось, что 55% российских пользователей используют одинаковые пароли для разных аккаунтов, хотя 94% знают, что это опасно. При этом 19% пользователей никогда не меняют пароль, а 29% делают это только после взлома.