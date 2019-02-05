МВД: Эстония готова судиться с Еврокомиссией за право взимать плату у российской границы

"Мы готовы пойти в суд, потому что мы уверены, что наша система не подпадает под Шенгенские правила, - предварительное бронирование никак не ускоряет процесс перехода границы, это просто для удобства людей", - цитирует представителя министерства Rus.err.

По его словам, спор с Брюсселем на эту тему продолжается уже несколько лет, но представители МВД еще раз попробуют переубедить европейских чиновников.