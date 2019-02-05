МВД: Эстония готова судиться с Еврокомиссией за право взимать плату у российской границы

Следующим шагом Европейской комиссии в споре с Эстонией о правомерности платной системы бронирования места в очереди и платной зоны ожидания на эстонско-российской границе может стать обращение в Европейский суд, сообщил во вторник глава отдела пограничной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги в эфире утренней передачи "Кофе+" на телеканале ETV+.
"Мы готовы пойти в суд, потому что мы уверены, что наша система не подпадает под Шенгенские правила, - предварительное бронирование никак не ускоряет процесс перехода границы, это просто для удобства людей", - цитирует представителя министерства Rus.err.
По его словам, спор с Брюсселем на эту тему продолжается уже несколько лет, но представители МВД еще раз попробуют переубедить европейских чиновников.
Плата за бронирование места в очереди и обязательное прохождение через зону ожидания перед выездом на автомобиле из Эстонии в Россию действует с 2011 года. В настоящее время владельцу каждого легкового автомобиля приходится платить 1,5 евро за предварительное бронирование и еще 3 евро за использование зоны ожидания на всех трех погранпереходах - в Нарве, Койдула и Лухамаа.