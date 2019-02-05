Арестованы мужчины, бравшие быстрые кредиты на имена других людей

Полиция допросила в качестве подозреваемых в мошенничестве восемь человек, из них шесть мужчин и двух женщин, которые, как предполагается, выманивали в Пайде личные данные и брали быстрые кредиты на имена других людей.
Помимо заемщиков, жертвами ситуации стали и предоставившие быстрый кредит предприятия, поскольку у них сложилось ложное впечатление, что клиенты платежеспособны.
«Согласно подозрениями, у нескольких десятков людей выманили данные ИД-карт, Mobiil-ID и ПИН-калькулятора, используя в качестве предлога предложение о работе или просьбу о помощи в снятии наличных. С этой целью собирали данные доверчивых людей и, используя выданные им устройства, на имя жертв брали быстрые кредиты на сумму более ста тысяч евро», - сказал следователь по спецделам Пярнуского полицейского участка Кати Вахер.
«Из двух взятых под стражу мужчин один ранее привлекался к ответственности за подобное мошенничество, - отметила прокурор Мерике Лугна. - Его и второго мужчину мы сейчас считаем ключевыми фигурами схемы, но у нас также есть причина полагать, что на свободе они бы продолжили преступную деятельность: находить новых жертв и брать на имена новых людей новые кредиты. Чтобы исключить эту возможность, мы потребовали арестовать подозреваемых. Суд удовлетворил ходатайство», - рассказал прокурор.
По словам Кати Вахер, жертв может быть больше. «Поэтому просим всех, кому в течение последних восьми месяцев была предложена возможность финансовой услуги и кто позволил чужим людям воспользоваться своим счетом и впоследствии получил требование кредиторов, сообщить об этом в полицию. Также просим позвонить по номеру 112 тех, чьи документы оставались без присмотра, в результате чего без их ведома был взят кредит», - подчеркнула Кати Вахер.
Она еще раз призвала жителей Эстонии не делиться личными данными с незнакомцами, поскольку они могут их использовать в мошеннических целях.