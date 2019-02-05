«Что он сделал в жизни неправильно, раз смерть к нему так долго не приходит?»

Проблема Эстонии: медицина по требованию, а не по потребностям

В медицинской системе, работающей по методу конвейера, роль родственников остается маленькой. «Пожалуйста, измените номер моего сына в документах, он не приходит меня навещать», - слышу утром разговор пациентки «3-2» с врачом. «5-2» должен отправиться из отделения в больницу по уходу. Пакуем его личные вещи в оранжевый мешок и поправляем съехавшие шерстяные носки. На улице мороз, но зимней одежды – куртку, сапоги – родственники ему не принесли. По словам работника по уходу, это совершенно обычное дело.

Общение с родственниками – это то, что доставляет работникам клиники больше всего забот. Если сказать людям "заберите человека домой и посмотрите, как он все испачкает или забудет выключить плиту", тут же раздастся: «Нет-нет-нет!» При этом родственники постоянно смотрят фильмы, читают книги и научную литературу, где рассказывается, что изобретены лекарства от той или иной болезни, и надеются на выздоровление близкого, не понимая, что где-то есть предел. Момент, когда настает время уйти, неизбежно наступает у каждого.

А до тех пор врачи под давлением родственников проводят затратные обследования даже тогда, когда пациент этого не хочет. Иначе врач окажется в суде, где у него спросят: «Вы знали, что он не поправится?»

Пассивная эвтаназия все же проводится. Это означает, что сильное и дорогое лечение – курсы антибиотиков, переливания крови, капельницы – отменяются и лечение сводится к минимуму. Иногда остается только питание и питье. Некоторые пациенты прямо говорят: «Я хочу умереть». Составляется даже завещание пациента, в котором выражается желание о прекращении активного лечения.

В интервью Postimees (27.12.2018) член правления и старший врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг предложил для исключения проведения бессмысленных процедур ввести оценку вероятности выживания. «Выживаемость после больничного лечения нужно оценивать прагматически, и это должно быть повседневным занятием каждого врача. Если мы понимаем, что человек не переживет выписки из интенсива, нет смысла продлевать интенсивное лечение. Это повседневные тяжелые решения», - сказал Тальвинг.