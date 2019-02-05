Samsung Galaxy S10 показали на видео до презентации

Незадолго до анонса линейки смартфонов Samsung Galaxy S10 в сети уже не раз появлялись детализованные рендеры будущих новинок. Сегодня череду утечек пополнил американский видеоблогер Маркес Браунли, опубликовавший видео с участием аппаратов флагманской серии. Автор ролика сравнил гаджеты с прошлогодней моделью Galaxy S9 и обратил внимание на важное различие в их дизайне.
В руки автора YouTube-канала MKBHD попали достоверные макеты гаджетов, используемые производителями чехлов при создании аксессуаров. Такие макеты практически не отличаются от реальных устройств и дают наглядное представление о внешнем виде и габаритах готовящихся к выпуску моделей смартфонов.
Ключевым отличием десятой по счету «Галактики» от предшественников стала форма корпуса. Сравнительно с Galaxy S9 новинки лишились скругленных углов и представляют собой практически ровные прямоугольники. Блогер отметил, что дизайн S10 и S10 Plus в большей степени стал напоминать серию Galaxy Note.
Несмотря на небольшую толщину корпуса, оба аппарата сохранили 3,5-мм разъем для наушников на нижнем торце, пишет 4pda.ru. Также подтвердилось подэкранное расположение сканера отпечатков пальцев — на задней крышке он отсутствует, а рядом с модулем камеры разместились LED-вспышка и датчик пульсометра. Финальный облик младшего устройства линейки под названием Galaxy 10 Lite (или, согласно данным других источников, Galaxy 10E) по-прежнему остается под вопросом.
Также источники утверждают, что фронтальная камера, которая будет одинарной или сдвоенной в зависимости от модели, будет поддерживать запись видеороликов разрешением 4К. Про частоту 60 к/с точной информации пока что нет.
Samsung Galaxy S10 должен получить 8- или 10-мегапиксельную фронтальную камеру, а Samsung Galaxy S10+ будет оснащен сдвоенной фронтальной камерой с датчиками изображения разрешением 10 и 8 Мп.
Samsung представит линейку смартфонов Galaxy S10 в ходе мероприятия Unpacked 20 февраля. Ожидается, что цена новинок на старте продаж стартует с отметки в 795 евро.