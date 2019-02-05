Эдвард Лукас: Европу ждет ядерный кошмар

Россия нарушала этот договор с 2008 года, когда разрабатывала новую крылатую ракету наземного базирования 9M729 (SSC-8 на жаргоне НАТО). Правительство Обамы, как ему было свойственно, годами избегало публичной конфронтации с Россией, но Белый дом Трампа делает это с удовольствием. Эта администрация хочет разработать собственную ракету средней дальности наземного базирования, но для размещения не в Европе, а в Азии, против Китая.

Договор о РСМД не нравится и России. Устаревшие российские самолеты и корабли превращают ракеты наземного базирования в привлекательную альтернативу.

Без договора о РСМД мы в Европе становимся особенно уязвимыми. Режим Путина способен разрабатывать оружие, которое не будет достигать США, но будет напрямую угрожать значительной части Европы.

Это угроза явно вызывает у европейцев дрожь страха, а не укрепляет их дух. В большей части Европы общественное мнение и так настроено против ядерного оружия и Америки. Любая попытка США разместить новые ядерные ракеты, чтобы противостоять российским, грозит возвращением знакомых по восьмидесятым годам прошлого века трансатлантических ссор.

Растет как презрение США к размахивающим призывающими к миру лозунгами европейцам, так и недоверие европейцев к безразличию правительства Трампа. Растет и раскол между самодовольной «старой Европой» и нервными государствами линии фронта на востоке. Что будет, если Польша заявит, что хочет, чтобы на ее территории разместили ядерное оружие США, а Германия выступит против?

На самом деле превосходство НАТО в воздухе и на море означает, что альянс не должен размещать на суше столько же ракет, чтобы противостоять России. Вместо этого нам следовало бы заняться бутылочными горлышками в инфраструктуре и бюрократическими препонами, препятствующими мобильности войск, и тревожиться из-за реального превосходства России — ее невоенного арсенала.

В число тактик входят кибератаки, пропаганда, грязные деньги, использование энергетического экспорта в качестве рычага, подрывная деятельность и подход «разделяй и властвуй». Споры из-за ядерного оружия могут оказаться убийственнее для нашей безопасности, чем само оружие.

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Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).