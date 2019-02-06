Фото: в Табасалу в доме 70-х годов продается квартира с безупречным ремонтом

Уникальный и до мельчайшей детали продуманный интерьер квартиры площадью 52,6 квадратных метров сразу привлекает внимание на портале KV.EE.

ФОТО: KV.EE

Интерьер квартиры, находящейся в построенном в 1974 году доме, надо полагать, сильно отличается от того, как выглядела квартира, когда владельцы только собирались делать ремонт. Спустя два года после его окончания все помещения квартиры, которые приобрели совершенно новый облик, смотрятся так же свежо, как и сразу после ремонта.

ФОТО: KV.EE

Светлая и стильная квартира удивляет на каждом шагу. Забота и вкус хозяев видны не только в каждой комнате, но и в каждом ее уголке.

ФОТО: KV.EE

Дом, в котором находится выставленная на продажу квартира, тоже реновирован в 2016–2017 годах. Обновлен не только фасад, но и системы отопления и водоснабжения.

ФОТО: KV.EE