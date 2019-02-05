Масштабная спецоперация: полиция настигла угонщика на Lexus на шоссе Таллинн-Тарту

Вчера вечером около 19 часов в полицию поступило сообщение, что в Таллинне у дома на Тартуском шоссе угнали автомобиль Lexus LS600HL 2015 года выпуска. Информацию об угнанной машине сразу передали патрулям по всей Эстонии, однако обнаружить машину на ведущих из столицы трассах не удалось, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Сегодня днем полиция остановила объявленный в розыск Lexus в волости Лаэва в Тартумаа.
Как сообщил оперативный дежурный Лыунаской префектуры Бальдур Пильден, полчаса назад патруль, ехавший по шоссе Таллинн-Тарту, остановил разыскиваемый Lexus. За рулем находился 43-летний гражданин Эстонии.
«Большой вклад в поимку угонщика внесли жители южной Эстонии: десятки из них поделились информацией, которую оперативно проверяли. Спасибо всем за готовность помочь ради нашей общей безопасности», - подчеркнул оперативный дежурный.
Он добавил, что владельцам ценных автомобилей стоит внимательнее относиться к охране собственного имущества.
«Советуем владельцам новых и дорогих автомобилей не оставлять свои транспортные средства с работающим двигателем без присмотра. Кроме того, рекомендуем установить на ценные автомобили противоугонные средства, например, дополнительный иммобилайзер», - сказал Пильден.
Ранее сообщалось, что угнанный Lexus был замечен на юге Эстонии: его видели около 10 часов в Выру на заправке Circle-K на улице Пикк. Водитель, не заплатив за топливо, скрылся на машине в неизвестном направлении.
Cтоимость автомобиля оценивается в 65 000 евро.