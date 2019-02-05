В пяти детсадах Таллинна введут экологическое питание

«Хоть в пилотном проекте участвует всего пять детских садов, цель заключается в том, чтобы дети во всех таллиннских детских садах и школах смогли есть пищу, в которой нет следов отравляющих веществ, применяемых в сельском хозяйстве, или вредных, синтетических веществ. Еда должна быть полезной, а производство продуктов не должно наносить вреда окружающей среде, как сейчас часто случается», - сказала инициатор проекта вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова.

Цель проекта – не только предложить экологическое питание, но и в том, чтобы еда была высококачественной и вкусной. Нужно избавиться от предубеждения, что такое питание доступно лишь привилегированной части общества.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что Таллинн всегда поддерживал «зеленое» мышление в сфере образования. «Нам очень интересен этот пилотный проект. Надеемся, что в процессе удастся доказать, что детям в детских садах можно давать экологическую пищу и она не будет существенно дороже приготовленной из продуктов, выращенных в условиях интенсивного сельского хозяйства. Мы рассматриваем возможность в будущем расширить список участвующих в проекте детских садов», - сказал Белобровцев.

Использование экологически чистых продуктов особенно важно для растущих организмов. Для персонала детских садов, принимающих участие в проекте, а также для детей и родителей будут организованы образовательные мероприятия на тему экологического сельского хозяйства.