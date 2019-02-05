Freedom House признал Украину частично свободной страной

Украина в 2019 году останется в статусе "частично свободной" страны, а оккупированный Россией Крым получил статус "несвободная территория", говорится в ежегодном отчете международной правозащитной организации Freedom House.
В отчете "Freedom in the World 2019", обнародованном во вторник, указывается, что правозащитные группы задокументировали на Украине более 50 нападений на активистов и правозащитников в течение первых девяти месяцев 2018 года.
"Имели место также вооруженные нападения на цыганское меньшинство со стороны националистических группировок. Расследование этих случаев происходило только после существенного давления со стороны гражданского общества", - говорится в сообщении Freedom House, которое приложено к отчету.
Согласно отчету, в Донбассе продолжались нерегулярные боевые действия. ООН информировала о гибели более 3 тыс. гражданских лиц со времени начала вооруженного конфликта в 2014 году.
Кроме того, Freedom House отмечает, что в ноябре в 10 регионах Украины было введено на 30 дней военное положение после задержания Россией 24 украинских моряков в Керченском проливе. "Положения указа о военном положении предусматривали ограничение свободы слова и собраний, но они не были реализованы на практике", - говорится в сообщении.
Между тем Крым получил от Freedom House статус несвободной территории. Авторы утверждают, что представители оппозиции и активисты, выступавшие против присоединения Крыма к России, продолжили страдать от преследований, арестов и задержаний за мирную деятельность, тогда как органы власти РФ нарушали процессуальные права при рассмотрении судебных дел оппонентов режима.
"В ноябре российские силы атаковали и захватили три украинских морских судах в Черном море недалеко от Крыма, что усилило напряжение; 24 украинских военнослужащих были задержаны в ходе нападения, и на конец года они остаются под стражей", - заявили правозащитники.
Согласно отчету Freedom House, в декабре 2018 года четверо крымских татар получили длительные сроки заключения за связи с запрещенной в РФ группировкой "Хизб ут-Тахрир".
"Подчеркиваем, что подобные различия Украины и Крыма в отчетах "Свобода в мире" не ставит под сомнение принадлежность Крыма Украине. Такая практика применяется в соответствии с методологией исследования, когда определенная четко географически территория де факто управляется отдельно от остальной страны, а условия и уровень политических прав и гражданских свобод существенно отличаются от тех, что существуют в остальной стране", - указывается в отчете.
Вместе с Украиной частично свободными странами признаны 59 государств и пять территорий, среди которых, в частности, Молдавия, Венгрия, Албания, Сербия, Македония, Босния и Герцеговина, Мексика, Пакистан, Мьянма и Индонезия.
В раздел несвободных государств попали 50 стран и восемь территорий, в том числе Россия, Белоруссия, Казахстан, Китай, Египет, Алжир, Ливия, Саудовская Аравия, Иран и Ирак.
Свободными правозащитники признали 86 стран, среди них США, Канада, Германия, Франция, Испания, Италия, Польша, Великобритания, страны Балтии, Бразилия, Аргентина и Чили.
Всего в отчете проанализирована информация о 209 странах и территориях.