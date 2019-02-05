Не заметила пожара: пожилая женщина чуть не угорела в собственной квартире

Сегодня утром центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме на Нарвском шоссе, 86 в Тарту. Звонок поступил от жильца дома, который почувствовал из соседней квартиры запах гари.
По первоначальным данным, в тот момент, когда в одной из квартир произошел пожар, ее владелица - пожилая женщина - была в магазине. Вернувшись домой, она не заметила возгорания, в результате чего получила отравление угарным газом. Женщина смогла самостоятельно выбраться из квартиры. Когда спасатели прибыли на место происшествия, она сидела на лестнице в подъезде.
Спасатели передали пострадавшую в руки скорой помощи. Причина пожара устанавливается.