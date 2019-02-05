Вт, 5.02.2019
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  • Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2200 евро в неделю

Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2200 евро в неделю

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Круизные лайнеры Royal Caribbean.

ФОТО: CNP/Ron Sachs - CNP/Sipa USA

Круизная компания Royal Caribbean опубликовала вакансию путешественника, который в течение трех недель должен будет исследовать побережья различных стран на круизном лайнере. Об этом сообщает Evening Standard.

Успешно прошедший отборочный тур кандидат отправится в плавание на три недели и станет учеником путешественника Руиса Фрэнсиса, который получил аналогичную должность в 2016 году, пишет lenta.ru.

В обязанности «исследователя берегов», как назвали должность в Royal Caribbean, войдет публикация фотографий, видео и stories из поездки в личном Instagram-аккаунте.

«Нам нужен зависимый от адреналина любитель приключений, который обладает уникальной способностью запечатлеть момент и рассказать историю своей поездки в простой публикации в социальных сетях», — говорится в объявлении.

За выполнение требований компания Royal Caribbean обещает платить сотруднику 2600 долларов в неделю (2200 евро).

Чтобы подать заявку, необходимо поделиться в Instagram историей своего лучшего путешествия (это может быть фотография или видео), отметить аккаунт Royal Caribbean и поставить хештег #ShoreExplorer. Заявки принимаются с 4 февраля по 1 марта включительно.

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