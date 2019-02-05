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  • Под дудку Роналду: "Ювентус" хочет купить игроков специально для Криштиану

Под дудку Роналду: "Ювентус" хочет купить игроков специально для Криштиану

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Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo reacts after missing a goal during the Italian Serie A football match Juventus vs Parma on February 2, 2019 at the Juventus stadium in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

ФОТО: MARCO BERTORELLO / AFP

«Ювентус» хотел бы совершить три трансфера, чтобы угодить нападающему туринского клуба Криштиану Роналду, передает championat.com.

Как сообщает Tuttosport, первым в этом списке стоит полузащитник «Реала» Иско, с которым ранее португалец играл в одной команде.

Отмечается, что хавбек не нашёл общего языка с наставником мадридского клуба Сантьяго Солари, поэтому летом есть вероятность его возможного ухода из «Реала». Вторым трансфером «Ювентуса» может стать ещё один футболист «Реала» — Марсело, которого Роналду очень хочет видеть в туринском клубе.

Кроме того итальянская команда раздумывает по поводу трансфера полузащитника Хамеса Родригеса. Колумбийский игрок ранее заявил руководству «Баварии», что не намерен оставаться в немецкой команде, пока её возглавляет Нико Ковач.

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