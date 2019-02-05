Под дудку Роналду: "Ювентус" хочет купить игроков специально для Криштиану

Как сообщает Tuttosport, первым в этом списке стоит полузащитник «Реала» Иско, с которым ранее португалец играл в одной команде.

Отмечается, что хавбек не нашёл общего языка с наставником мадридского клуба Сантьяго Солари, поэтому летом есть вероятность его возможного ухода из «Реала». Вторым трансфером «Ювентуса» может стать ещё один футболист «Реала» — Марсело, которого Роналду очень хочет видеть в туринском клубе.