Система распознавания подделок может взвинтить цены на лекарства

По его словам, в процессе перехода на новую систему самой большой проблемой стало то обстоятельство, что хотя лекарства с защитными элементами уже сейчас есть на складах оптовых продавцов и в аптеках, почти у половины информация с этих элементов не внесена в базу данных. Он склонен считать, что скорее всего это не произойдет и к 9 февраля.

«Отсутствие данных, конечно, нарушит выдачу препаратов и в несколько раз увеличит административную нагрузку в повседневной деятельности аптек. Таким образом, может получиться так, что получение лекарств будет сопровождаться у пациентов дополнительной тратой времени и недоразумениями», - заранее призвал к терпению Данилов.

Представитель фонда признал, что больше всего вопросов было у оптовых продавцов, работа которых усложнится и от которых зависит, чтобы скорость выполнения заказа не пострадала от проверки подлинности лекарства: «В итоге все партнеры сошлись в том, что требования директивы нужно применять, поскольку жизнь и здоровье пациента важнее всего».

Поднимутся ли цены?

Те, кто не присоединится к новой системе, потеряют право на продажу лекарств. «Обязанность использования системы исходит из директивы ЕС, и отрицание этих требований влечет за собой те же последствия, что и неисполнение других правовых актов, - объяснил Милль. - Если производитель не присоединится к системе, он не сможет продолжить свой бизнес, за исключением тех лекарств, которые не должны быть внесены в серии, то есть иметь защитный элемент. Надзор за аптекарями и оптовыми торговцами осуществляет назначенная для этого организация, которая вводит соответствующие санкции. В Эстонии этим занимается Департамент лекарств».

Производители лекарств очень заинтересованы в том, чтобы система была запущена, поскольку она создана по их инициативе: обновлены производственные линии, создана система, которая генерирует уникальные идентификаторы и печатает их на упаковке; общеевропейская база данных хранит информацию обо всех защитных элементах, позволяет проверить подлинность лекарства и изъять идентификатор из использования. Кроме того, есть еще плата за договор с управляющим базой данных. Прежде общая сумма расходов была оценена в 90 миллионов евро.

«Расходы на развитие эстонской базы данных до 2019 года составили чуть меньше половины миллиона. К этому добавляются расходы на создание инфосистем для конечного пользователя, которые оплачивают сами конечные пользователи»,- сказал он. В число расходов оптовых продавцов и аптекарей входят, например, приобретение сканеров и расходы на присоединение своей инфосистемы к местной базе данных.

Милль сказал, что хотя создание системы целиком профинансировали производители лекарств, цены на лекарства из-за этого не поднимутся. «Но на цены могут повлиять иные факторы, - общее состояние экономики, политика в области лекарств, инфляция и так далее - полностью исключать этого, конечно, нельзя». А Катрин Кийск считает, что о возможном повышении цен знают только производители: «Ясно, что каждая новая система несет с собой расходы. Учитывая все это, весьма вероятно, что сделанные затраты отразятся на ценах на лекарства».