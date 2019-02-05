Google изменила политику приватности втайне от пользователей

Когда Google купила рекламную сеть DoubleClick в 2007 году, основатель компании Сергей Брин утверждал, что конфиденциальность будет для поискового гиганта «приоритетом номер один при внедрении рекламных продуктов». В течение почти десятилетия база данных DoubleClick по просмотру веб-страниц хранилась отдельно от персональной информации пользователей, которую Google получала из Gmail и других учетных записей, сообщает 4pda.ru.

Но как выяснилось, летом 2018-го корпорация изменила условия использования своих сервисов. Согласно обновленной политике приватности, история просмотров браузера теперь может быть сопоставлена с личными данными владельца аккаунта Google. Составленный таким образом подробный «портрет» позволяет рекламным агентствам показывать таргетированную рекламу с учетом индивидуальных предпочтений отдельных пользователей.

«Тот факт, что данные DoubleClick не были связаны с информацией, позволяющей установить личность, был действительно важным аргументом. Это была пограничная стена между слежкой и поддержанием видимости частной жизни. И она только что упала», — заявил Пол Ом, директор факультета конфиденциальности и технологий Джорджтаунского центра права.

Представитель Google Андреа Фавиль опубликовала заявление, описывающее изменение политики конфиденциальности Google как необходимость приспособиться к «революции смартфонов».

«Мы обновили нашу рекламную систему и связанные с ней элементы управления, чтобы они соответствовали тому, как люди используют Google сегодня: на многих разных устройствах. Изменение является необязательным. Если пользователи не подписываются на эти изменения, их опыт использования сервисов Google останется неизменным», — сообщила Фавиль.

Ранее в массовом сборе данных были замечены социальные сети Facebook и Twitter, которые могли отслеживать зарегистрированных пользователей, обменивающихся информацией через другие сайты. Изменения в настройках приватности Google в настоящее время включены по умолчанию для новых аккаунтов. Обладателям учетных записей, зарегистрированных ранее, было предложено принять обновленную политику конфиденциальности летом прошлого года.