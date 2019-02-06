Ср, 6.02.2019
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Дерево и зелень в каскадном жилом комплексе рядом с терминалом Tallink
Фото

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ФОТО: hqroom.ru

Спроектированный архитектурным бюро BIG жилой комплекс 79&Park расположен в Стокгольме, передает Hqroom. Он возведен совсем рядом с терминалом паромов Tallink Silja, и если у вас в столице Швеции появится свободное время, вполне можете посмотреть, отвечают ли фотографии действительности.

Издали здание напоминает деревянный холм, из которого растут деревья. Благодаря различной высоте каждого блока жителям обеспечены лучшие панорамные виды. Внутренний двор комплекса всегда получает достаточно солнечного света. Пиксельный дизайн жилых единиц с террасами дарит возможность использования недорогих модульных конструкций.

ФОТО: hgroom.ru

Каждая из 196 квартир имеет доступ к частным и общим террасам на крыше комплекса, покрытым зеленью. Квадратные модули размером 3,6 на 3,6 метра собраны в ступенчатую ​​конструкцию, достигающую 35 метров в своей самой высокой точке. Эти каскадные квартиры сочетают в себе спокойствие загородного дома и преимущества жизни в городе.

ФОТО: hqroom.ru

Квартиры имеют различную планировку, в интерьерах установлены полы из белого дуба и натуральные каменные поверхности. На территории жилого комплекса имеются гостиница для собак, велосипедный паркинг и детский сад.

Фотографии находятся ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Место расположения комплекса - ТУТ.

Между прочим, день открытых дверей в новом жилом комплексе будет состоится 10 февраля с 11.00 до 12.00.

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