Задержаны подозреваемые в вымогательстве. А у вас есть претензии к этим мужчинам?

На прошлой неделе полиция задержала в разных уголках Эстонии четырех мужчин, которых подозревают в принадлежности к преступной группировке и вымогательствах. Кроме того, задержали еще одного мужчину, который, как предполагается, управлял преступной группировкой. На минувших выходных с разрешения суда всех пятерых взяли под стражу.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аро Сийнмаа рассказал, что банда предъявляла как предприятиями, так и частным лицам произвольные денежные требования и вынуждала их платить. Собранная к настоящему моменту информация указывает на то, что эта организованная преступная система функционировала, по меньшей мере, с 2015 года и до момента задержания.

«У нас есть основание полагать, что некоторые люди, ставшие жертвами преступлений, не смогли или не осмелились вовремя обратиться куда-либо за помощью. Мы также предполагаем, что жертв может быть больше, чем нам пока удалось установить», - добавил Сийнмаа.