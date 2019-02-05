Интересные факты от страховщиков: кто попадает в аварии чаще и сколько лет самому старому застрахованному автомобилю?

«Задачей страхования является предлагать защиту и ощущение безопасности, потому что даже если мы будем следовать всем правилам, вести себя безопасно и аккуратно, есть бессчетное множество деталей, которые мы не можем контролировать, и на помощь при решении этих нежеланных ситуаций приходит страховое общество», – сказала руководитель отдела по возмещению ущерба Маарика Мюрк.