Ср, 6.02.2019
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  • Эстония
  • Интересные факты от страховщиков: кто попадает в аварии чаще и сколько лет самому старому застрахованному автомобилю?

Интересные факты от страховщиков: кто попадает в аварии чаще и сколько лет самому старому застрахованному автомобилю?

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В Эстонии наличие дорожной страховки обязательно.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Страховая компания Gjensidige взглянула на статистику нескольких предыдущих лет и нашла ряд удивительных цифр. Например, оказалось, что мужчины попадают в аварии в три раза чаще, чем женщины.

Ниже приведены некоторые интересные факты, которые специалисты Gjensidige собрали на основании данных компании.

  • Самому пожилому обладателю дорожной страховки на данный момент 92 года, самый пожилой клиент страхования каско моложе его на 9 лет.
  • Самому старому автомобилю, имеющему дорожную страховку, 84 года. Самым старым автомобилем со страховкой каско является «мерседес-бенц» 1963 года выпуска.
  • Самыми популярными марками автомобилей с дорожным страхованием являются «фольксваген», «тойота» и «ауди». Для каско это «субару», «тойота» и «ауди».
  • Больше всего происшествий происходит в понедельник и в среду.
  • Средний размер ущерба по каско в эстонской компании Gjensidige составляет 800 евро, средняя цифра по Прибалтике – 350 евро.
  • Самый большой ущерб автомобилям причиняют пожары.
  • В среднем страховая компания Gjensidige выплачивает своим клиентам в день около 12 000 евро, на все прибалтийские страны эта цифра составляет 250 000 евро.
  • В Эстонии в страховой компании Gjensidige каждый день регистрируется в среднем 25 страховых случаев, в странах Балтии всего - 700.
  • Женщины попадают в дорожные происшествия в среднем в три раза реже, чем мужчины.
  • Из общего количества поступивших заявок на возмещение Gjensidige компенсирует 93 процента.
  • Общая осведомленность людей о страховании растет, помимо дорожного страхования, страхования каско и жилья становится известно и о преимуществах других страховых продуктов.

«Задачей страхования является предлагать защиту и ощущение безопасности, потому что даже если мы будем следовать всем правилам, вести себя безопасно и аккуратно, есть бессчетное множество деталей, которые мы не можем контролировать, и на помощь при решении этих нежеланных ситуаций приходит страховое общество», – сказала руководитель отдела по возмещению ущерба Маарика Мюрк.

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