Интересные факты от страховщиков: кто попадает в аварии чаще и сколько лет самому старому застрахованному автомобилю?

Страховая компания Gjensidige взглянула на статистику нескольких предыдущих лет и нашла ряд удивительных цифр. Например, оказалось, что мужчины попадают в аварии в три раза чаще, чем женщины.
Ниже приведены некоторые интересные факты, которые специалисты Gjensidige собрали на основании данных компании.
- Самому пожилому обладателю дорожной страховки на данный момент 92 года, самый пожилой клиент страхования каско моложе его на 9 лет.
- Самому старому автомобилю, имеющему дорожную страховку, 84 года. Самым старым автомобилем со страховкой каско является «мерседес-бенц» 1963 года выпуска.
- Самыми популярными марками автомобилей с дорожным страхованием являются «фольксваген», «тойота» и «ауди». Для каско это «субару», «тойота» и «ауди».
- Больше всего происшествий происходит в понедельник и в среду.
- Средний размер ущерба по каско в эстонской компании Gjensidige составляет 800 евро, средняя цифра по Прибалтике – 350 евро.
- Самый большой ущерб автомобилям причиняют пожары.
- В среднем страховая компания Gjensidige выплачивает своим клиентам в день около 12 000 евро, на все прибалтийские страны эта цифра составляет 250 000 евро.
- В Эстонии в страховой компании Gjensidige каждый день регистрируется в среднем 25 страховых случаев, в странах Балтии всего - 700.
- Женщины попадают в дорожные происшествия в среднем в три раза реже, чем мужчины.
- Из общего количества поступивших заявок на возмещение Gjensidige компенсирует 93 процента.
- Общая осведомленность людей о страховании растет, помимо дорожного страхования, страхования каско и жилья становится известно и о преимуществах других страховых продуктов.
«Задачей страхования является предлагать защиту и ощущение безопасности, потому что даже если мы будем следовать всем правилам, вести себя безопасно и аккуратно, есть бессчетное множество деталей, которые мы не можем контролировать, и на помощь при решении этих нежеланных ситуаций приходит страховое общество», – сказала руководитель отдела по возмещению ущерба Маарика Мюрк.