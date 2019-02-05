Евростат: в декабре прирост розничной торговли в Эстонии был ниже среднего в ЕС

Оборот розничной торговли в Латвии в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года увеличился на 2,2% - больше, чем в среднем по ЕС, свидетельствуют данные Евростат о 22 странах-участницах.

Самым большим годовой прирост розничной торговли в декабре был в Словении (+11,2%). В Ирландии он составил 7,5%, в Польше - 4,9%, в Литве - 4,7%, в Эстонии - 0,6%.

Оборот розничной торговли в Латвии в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года увеличился на 2,2% - больше, чем в среднем по ЕС, свидетельствуют данные Евростат о 22 странах-участницах.

За год оборот розничной торговли сократился в Испании (-0,1%), Бельгии (-1,2%), Швеции (-1,6%), на Мальте (-1,9%) и Германии (-2,2%).

В среднем по ЕС годовой прирост розничной торговли в декабре составил 1,2%, в еврозоне - 0,8%. По сравнению с ноябрем оборот розничной торговли в ЕС упал на 1,4%, в еврозоне - на 1,6%.

Самый большой в ЕС месячный спад зафиксирован в Германии (-4,3%). В Швеции он составил 2,5%, в Эстонии - 2%, Словакии - 1,7%, Бельгии - 1,4%, Латвии, Испании и Великобритании - 1,2%, в Литве - 0,2%. Месячный прирост был зафиксирован в Ирландии (+0,5%), Португалии (+0,6%) и Австрии (+0,7%). В Люксембурге и на Мальте оборот розничной торговли за месяц не изменился.