Ужасное падение могло досрочно завершить карьеру олимпийской чемпионки

В шведском Оре стартовал чемпионат мира по горным лыжам. Старты станут последними для легендарной Линдсей Вонн, которая завершает свою блестящую карьеру.
Однако самым последним заездом в карьере Вонн могла стать сегодняшняя квалификация супергиганта. Американка в середине трассы пару раз допустила ошибку, потеряла темп и в результате с такой силой прошла ворота в правом повороте, что инвентарь отбросил спортсменку в сторону и Линдсей вместо впечатляющего результата показала не менее впечатляющий полет.
К счастью, после оказанной помощи Вонн сумела самостоятельно спуститься в финишный створ и, как ожидается, примет участие в остальных дисциплинах ЧМ.
Nooooooo! Brutta caduta per Lindsey Vonn... 😰#Are2019 | #EurosportSCI pic.twitter.com/rOwtsUwged— Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 5, 2019