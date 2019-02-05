Ужасное падение могло досрочно завершить карьеру олимпийской чемпионки

Однако самым последним заездом в карьере Вонн могла стать сегодняшняя квалификация супергиганта. Американка в середине трассы пару раз допустила ошибку, потеряла темп и в результате с такой силой прошла ворота в правом повороте, что инвентарь отбросил спортсменку в сторону и Линдсей вместо впечатляющего результата показала не менее впечатляющий полет.