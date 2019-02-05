Ср, 6.02.2019
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Ужасное падение могло досрочно завершить карьеру олимпийской чемпионки

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Lindsey Vonn.

ФОТО: SRF Sport / Twitter

В шведском Оре стартовал чемпионат мира по горным лыжам. Старты станут последними для легендарной Линдсей Вонн, которая завершает свою блестящую карьеру.

Однако самым последним заездом в карьере Вонн могла стать сегодняшняя квалификация супергиганта. Американка в середине трассы пару раз допустила ошибку, потеряла темп и в результате с такой силой прошла ворота в правом повороте, что инвентарь отбросил спортсменку в сторону и Линдсей вместо впечатляющего результата показала  не менее впечатляющий полет.

К счастью, после оказанной помощи Вонн сумела самостоятельно спуститься в финишный створ и, как ожидается, примет участие в остальных дисциплинах ЧМ.

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