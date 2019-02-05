Новая инструкция: банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов

Новая инструкция Финансовой инспекции призывает банки, чтобы они до вступления с клиентом в коммерческие отношения выясняли, не является ли потенциальный клиент любовником или любовницей какого-то политика или высокопоставленного государственного деятеля, пишет Postimees.
При создании коммерческих отношений или в их ходе нужно выяснить, не идет ли речь о человеке, работающем на государство, члене его семьи или «ближайшем партнере», указано в новой инструкции по предотвращению отмывания денег, которая была разослана по кредитным и финансовым учреждениям, то есть банкам и кредитодателям.
Человеком, работающим на государство, является тот, кто исполняет или исполнял важные задачи официальной власти в Эстонии, в иной стране ЕС или в организациях Европейского союза. Под это определение подходят министры, члены парламента, ключевые фигуры партий, руководители госпредприятий и послы.
«Ближайший партнер» - так инспекция перевела англоязычный термин «close associate» - это, во-первых, человек, о котором известно, что он является сособственником фирмы, которой также владеет человек, работавший или работающий на государство, или имеет с ним иные близкие коммерческие отношения. Под определение подходят и владельцы фирм, которые в действительности созданы в интересах человека, работающего на государство – в народе таких называют «танкистами».
К тому же Финансовая инспекция включает в число «ближайших партнеров» и людей, у которых с приобретателем прибыли имеются - «насколько это известно» - отношения, которые не квалифицируются как член семьи. Инспекция, объясняя эвфемистический термин, тут же приводит пример: под это понятие подпадают молодые люди и девушки, любовники и так далее.
Банкам, конечно, не нужно заниматься детективной деятельностью. Финансовая инспекция объясняет, что словосочетание "насколько это известно" означает, что речь идет об обстоятельстве, о котором у клиента спрашивать не нужно.
«Это, например, обстоятельство, о котором известно широкой общественности, о котором средний житель страны и так знает», - объяснили представители инспекции в инструкции.