Новая инструкция: банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов

При создании коммерческих отношений или в их ходе нужно выяснить, не идет ли речь о человеке, работающем на государство, члене его семьи или «ближайшем партнере», указано в новой инструкции по предотвращению отмывания денег, которая была разослана по кредитным и финансовым учреждениям, то есть банкам и кредитодателям.

Человеком, работающим на государство, является тот, кто исполняет или исполнял важные задачи официальной власти в Эстонии, в иной стране ЕС или в организациях Европейского союза. Под это определение подходят министры, члены парламента, ключевые фигуры партий, руководители госпредприятий и послы.

«Ближайший партнер» - так инспекция перевела англоязычный термин «close associate» - это, во-первых, человек, о котором известно, что он является сособственником фирмы, которой также владеет человек, работавший или работающий на государство, или имеет с ним иные близкие коммерческие отношения. Под определение подходят и владельцы фирм, которые в действительности созданы в интересах человека, работающего на государство – в народе таких называют «танкистами».

К тому же Финансовая инспекция включает в число «ближайших партнеров» и людей, у которых с приобретателем прибыли имеются - «насколько это известно» - отношения, которые не квалифицируются как член семьи. Инспекция, объясняя эвфемистический термин, тут же приводит пример: под это понятие подпадают молодые люди и девушки, любовники и так далее.

Банкам, конечно, не нужно заниматься детективной деятельностью. Финансовая инспекция объясняет, что словосочетание "насколько это известно" означает, что речь идет об обстоятельстве, о котором у клиента спрашивать не нужно.