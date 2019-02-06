Какую квартиру выгоднее сдавать – в центре или в спальном районе?

Тем, кто хочет начать малый бизнес в секторе съемного жилья, необходим ответ на главный вопрос: где должна находиться квартира, предназначенная для получения прибыли, пишет портал Kodustiil.
Советы дает автор книги «Квартира внаем – портящее нервы хобби или источник богатства?», аналитик недвижимости Тыну Тоомпарк.
Квартира в центре города дороже, чем квартира такого же качества, но в пригороде. Более высокая цена квартиры означает более высокую стоимость ее найма. При этом высокая стоимость найма уменьшает количество потенциальных нанимателей.
Практика также показывает, что договор найма квартиры в центре обычно заключается на более короткое время, чем договор на квартиру в пригороде или в спальном районе. Это означает, что наймодателю приходится чаще искать нового нанимателя. Однако более высокая цена покрывает расходы, которые несет наймодатель в период простоя квартиры, когда, в отсутствии нового квартиранта, он должен сам оплачивать коммунальные платежи.
На более дешевые квартиры в более отдаленных от центра районах спрос выше, и сдавать их легче и быстрее. Это означает, что квартира не пустует продолжительное время, и дополнительные расходы, которые наймодатель должен оплатить из собственного кармана, тоже меньше.
Новая квартира на окраине сильно конкурирует по цене с более старой квартирой в центре города. Поэтому аренда квартиры в новом доме в пригороде может не обеспечить быструю и ощутимую прибыль, так как потенциальные квартиросъемщики предпочтут квартиру по той же цене, но в центре.
Альтернативой привлекательного своими возможностями центра города являются, например, районы, где рядом находится университет или крупные предприятия, где требуются работники.
Как правило, доход от квартир в центре города ниже, чем от новых загородных квартир. В то же время ликвидность квартир в центре города выше: квартиру в центре легче продать, когда по какой-либо причине заканчивается необходимость сдавать ее внаем.
Иностранные клиенты предпочитают жить в центре города. Однако доля иностранных нанимателей на рынке съемной недвижимости относительно скромна. Конечно, не стоит надеяться, что иностранный наниматель настолько глуп, что будет готов платить за наем больше, чем местные клиенты.