Какую квартиру выгоднее сдавать – в центре или в спальном районе?

Советы дает автор книги «Квартира внаем – портящее нервы хобби или источник богатства?», аналитик недвижимости Тыну Тоомпарк.

Квартира в центре города дороже, чем квартира такого же качества, но в пригороде. Более высокая цена квартиры означает более высокую стоимость ее найма. При этом высокая стоимость найма уменьшает количество потенциальных нанимателей.

Практика также показывает, что договор найма квартиры в центре обычно заключается на более короткое время, чем договор на квартиру в пригороде или в спальном районе. Это означает, что наймодателю приходится чаще искать нового нанимателя. Однако более высокая цена покрывает расходы, которые несет наймодатель в период простоя квартиры, когда, в отсутствии нового квартиранта, он должен сам оплачивать коммунальные платежи.

На более дешевые квартиры в более отдаленных от центра районах спрос выше, и сдавать их легче и быстрее. Это означает, что квартира не пустует продолжительное время, и дополнительные расходы, которые наймодатель должен оплатить из собственного кармана, тоже меньше.

Новая квартира на окраине сильно конкурирует по цене с более старой квартирой в центре города. Поэтому аренда квартиры в новом доме в пригороде может не обеспечить быструю и ощутимую прибыль, так как потенциальные квартиросъемщики предпочтут квартиру по той же цене, но в центре.

Альтернативой привлекательного своими возможностями центра города являются, например, районы, где рядом находится университет или крупные предприятия, где требуются работники.

Как правило, доход от квартир в центре города ниже, чем от новых загородных квартир. В то же время ликвидность квартир в центре города выше: квартиру в центре легче продать, когда по какой-либо причине заканчивается необходимость сдавать ее внаем.